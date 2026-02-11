Home > देश > Mumbai News: महात्मा गांधी पर लिखा निबंध, तो हाई कोर्ट ने कम कर दी सजा; सालों से रेप केस की सजा काट रहा था दोषी

Mumbai News: महात्मा गांधी पर लिखा निबंध, तो हाई कोर्ट ने कम कर दी सजा; सालों से रेप केस की सजा काट रहा था दोषी

Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2016 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषी की उम्रकैद की सजा 12 साल कर दी है. हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए लंबी जेल अवधि और सुधारात्मक प्रयासों को आधा मानते हुए, ये फैसला लिया है.

By: Preeti Rajput | Published: February 11, 2026 1:08:56 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2016 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषी की उम्रकैद की सजा 12 साल कर दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2016 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषी की उम्रकैद की सजा 12 साल कर दी है.


 
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक नाबालिग लड़की से रेप केस में दोषी एक आदमी की उम्रकैद की सजा घटाकर 12 साल कर दी है. कोर्ट ने उसकी कम उम्र, लंबी जेल अवधि और जेल में सुधार की कोशिश को ध्यान में रखते हुए सजा को कम किया हुआ है. सुधार की कोशिशों में सबसे ज्यादा ध्यान महात्मा गांधी पर लिखे एक निबंध प्रोग्राम में हिस्सा लेना भी शामिल है. जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की बेंच ने 2 फरवरी के अपने आदेश में साल 2016 के जुर्म में आदमी की सजा को बरकरार रखा है. लेकिन कहा कि उसे दी गई उम्रकैद की सजा कम की जानी चाहिए. 

उम्रकैद की सजा हुई कम 

बेंच ने यह आदेश की दोषी की अपील पर दिया है. उसने स्पेशल POCSO कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि अपराध के समय दोषी की उम्र 20 साल थी. उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं थी. वह दिसंबर साल 2016 से हिरासत में था. उसे COVID-19 महामारी के दौरान भी रिहा नहीं किया गया था. बेंच ने जेल की पढ़ाई-लिखाई की एक्टिविटीज में उसके हिस्सा लेने वाले सर्टिफिकेट पर भी विचार किया है. जिसमें एक निबंध कॉम्पिटिशन भी शामिल था. जिसमें महात्मा गांधी के विचारों पर स्टडी करने वाला एक प्रोग्राम शामिल था.
 

’12 साल की सजा काफी होगी’

जुर्म की गंभीरता के हिसाब से इन सुधार वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. बेंच ने कहा कि ‘हमारी राय में 12 साल की सजा इंसाफ के लिए सही होगी.’ बेंच ने कहा कि ‘हमारी राय में 12 साल की सजा इंसाफ के लिए सही होगा.’ इसमें आगे कहा गया कि दोषी ने जो समय पहले ही जेल में बिताया है. उसे कम की सजा में समयोजित कर दिया जाएगा. 

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Maharashtramumbai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026
Mumbai News: महात्मा गांधी पर लिखा निबंध, तो हाई कोर्ट ने कम कर दी सजा; सालों से रेप केस की सजा काट रहा था दोषी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mumbai News: महात्मा गांधी पर लिखा निबंध, तो हाई कोर्ट ने कम कर दी सजा; सालों से रेप केस की सजा काट रहा था दोषी
Mumbai News: महात्मा गांधी पर लिखा निबंध, तो हाई कोर्ट ने कम कर दी सजा; सालों से रेप केस की सजा काट रहा था दोषी
Mumbai News: महात्मा गांधी पर लिखा निबंध, तो हाई कोर्ट ने कम कर दी सजा; सालों से रेप केस की सजा काट रहा था दोषी
Mumbai News: महात्मा गांधी पर लिखा निबंध, तो हाई कोर्ट ने कम कर दी सजा; सालों से रेप केस की सजा काट रहा था दोषी