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महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों ने तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर किया था प्रदर्शन

Bombay High Court: महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है. कई परीक्षा केंद्रों से सर्वर डाउन होने, की-बोर्ड में खराबी और परीक्षा के दौरान सिस्टम से अभ्यर्थियों के लॉग आउट होने की शिकायतें सामने आईं थीं.

By: Sohail Rahman | Published: August 29, 2026 10:36:13 PM IST

महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द
महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द


Bombay High Court Clerk Exam Cancel: महाराष्ट्र (Maharashtra News) में बॉम्बे हाईकोर्ट की क्लर्क भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. तकनीकी गड़बड़ियों और अभ्यर्थियों की शिकायतों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने क्लर्क टाइपिंग स्किल टेस्ट रद्द कर दिया है. अब परीक्षा की नई तारीख नए नोटिफिकेशन के जरिए जारी की जाएगी.

दरअसल, 16 अगस्त को महाराष्ट्र के 19 परीक्षा केंद्रों पर करीब 11 हजार अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया गया था. लेकिन कल्याण, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड, वाशिम और भंडारा समेत कई केंद्रों से सर्वर डाउन होने, की-बोर्ड में खराबी और परीक्षा के दौरान सिस्टम से अभ्यर्थियों के लॉग आउट होने की शिकायतें सामने आईं.

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अभ्यर्थियों ने किया था विरोध प्रदर्शन

तकनीकी गड़बड़ियों से नाराज अभ्यर्थियों ने कल्याण और छत्रपति संभाजीनगर में विरोध प्रदर्शन भी किया. कल्याण के एपीएमसी मार्केट स्थित परीक्षा केंद्र पर 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी. स्थानीय प्रशासन ने भी लिखित रूप से माना था कि तकनीकी दिक्कतों के चलते कुछ अभ्यर्थी समय पर पहुंचने के बावजूद परीक्षा नहीं दे सके. इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से भी तकनीकी समस्याओं की शिकायतों की पुष्टि की गई थी और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच की बात कही गई थी.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिया फैसला

अब इन शिकायतों के बीच हाईकोर्ट ने पूरा क्लर्क टाइपिंग स्किल टेस्ट ही रद्द करने का फैसला लिया है. नई परीक्षा कब होगी और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी जानकारी नए नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी. यानी सर्वर डाउन, सिस्टम लॉगआउट और की-बोर्ड की खराबी के बाद अभ्यर्थियों के विरोध का असर हुआ है. जिसके बाद क्लर्क टाइपिंग टेस्ट को रद्द कर दिया गया है और अब नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

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