योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को बॉम्बे HC ने दी हरी झंडी, CBFC के सभी तर्कों को नकारा

Yogi Adityanath Film: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्देश दिया कि वह फिल्म “अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ ए योगी” को बिना किसी कट या संशोधन के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए प्रमाणित करे।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ फिल्म निर्माताओं द्वारा सीबीएफसी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आधारित होने सहित कई मुद्दों को उठाते हुए प्रमाणन देने से इनकार कर दिया था।

सीबीएफसी द्वारा बार-बार निर्देशों का पालन न करने के बाद, पीठ ने फिल्म देखने का फैसला किया और सोमवार को कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके कारण सीबीएफसी को फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार करना चाहिए।

फिल्म में कोई अश्लीलता और अपमानजनक सामग्री नहीं – कोर्ट

हालांकि, सीबीएफसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राम आप्टे ने तर्क दिया कि फिल्म में अश्लीलता है और यह मुख्यमंत्री के प्रति अपमानजनक हो सकती है। पीठ ने आप्टे से पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म देखी है, जिसका उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। अदालत ने कहा कि फिल्म में न तो कोई अश्लीलता है और न ही कोई अपमानजनक सामग्री।

अदालत की तरफ से दिया ये गया सुझाव

अदालत ने आगे सुझाव दिया कि सीबीएफसी एक अतिरिक्त अस्वीकरण की मांग कर सकता है जिसमें कहा गया हो कि फिल्म एक रचनात्मक कृति है और काल्पनिक पात्रों पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने पीठ को संशोधित अस्वीकरण की एक प्रति प्रदान की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और उसे फिल्म के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया।

हमने सब कुछ नोट किया – कोर्ट

हालांकि, आप्टे ने ज़ोर देकर कहा कि मुद्दा योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करने का है। पीठ ने कहा कि उसने वे दृश्य देखे हैं जिन पर सीबीएफसी ने सवाल उठाए थे। पीठ ने कहा, “हमने फिल्म को उसके संदर्भ में देखा है, और हमें नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को फिर से संपादित करने की आवश्यकता है। हमने आपके द्वारा चिह्नित हर बिंदु पर रुककर विचार किया है। हमने सब कुछ नोट किया है। हमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा।”

फिल्म में सीएम योगी को सकारात्मक रूप में दर्शाया गया – कोर्ट

अदालत ने प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद कहा कि विभिन्न प्लेटफार्मों पर जो दिखाया जा रहा है, उसकी तुलना में फिल्म में कुछ भी नहीं है और फिल्म में योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से सकारात्मक रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार, प्रमाणन से इनकार करने के लिए सीबीएफसी द्वारा बताए गए सभी कारणों को खारिज कर दिया गया और फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने सीबीएफसी को फिल्म को प्रमाणन देने का निर्देश दिया और अब फिल्म निर्माता नई रिलीज़ तिथि तय करेंगे, जो पहले 1 अगस्त थी।

