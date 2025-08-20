कौन रच रहा दिल्ली को दहलाने की साजिश? एक साथ 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, फूल गए पुलिस के हाथ-पांव

Bomb Threat to Delhi School: दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जानकारी सामने आ रही है कि, 50 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैसे ही बम से उड़ाने की धमकी मिली तो छात्रों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। धमकी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। साथ ही, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, मालवीय नगर स्थित एसकेवी और प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल में सुबह क्रमशः 7:40 और 7:42 बजे बम की धमकी की सूचना मिली। पुलिस, दमकल और बम निरोधक दस्ता तुरंत स्कूल पहुंच गया और जांच में जुट गया।

लगातार मिल रही बम की झूठी धमकियां

इससे पहले, सोमवार को दिल्ली के द्वारका स्थित तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले थे, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई और अधिकारियों को परिसर खाली कराना पड़ा। कुल 32 स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिलीं, जो बाद में झूठी निकलीं। इसके अलावा, 18 जुलाई को दिल्ली के कई स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया था। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और प्रोटोकॉल के तहत डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। गहनता से जांच पड़ताल के बाद किसी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

16 जुलाई को भी कई स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल

16 जुलाई को दक्षिणी दिल्ली के वसंत वैली स्कूल और द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश मिले। इससे पहले 14 जुलाई को दिल्ली के तीन स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। चाणक्यपुरी स्थित नेवी स्कूल, द्वारका स्थित सीआरपीएफ स्कूल और रोहिणी के एक स्कूल को ईमेल केजरिए बम की धमकी मिली थी। हालांकि, जांच के दौरान यह खबर झूठी निकली। अब तक की जानकारी के अनुसार, ये सभी धमकियां फर्जी साबित हो रही है। हालांकि, स्कूलों को ऐसी धमकियां मिलने के बाद स्कूली बच्चों और उनके परिजनों में दहशत फैल जाता है।