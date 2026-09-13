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Murshidabad Boat Capsized: मुर्शिदाबाद में गंगा नदी में पलटी नाव, BSF ने बचाई 10 बांग्लादेशी नागरिकों लोगों की जान, BGB को सौंपा

Murshidabad Boat Capsized News: मालदा सेक्टर के तहत आने वाली 71वीं बटालियन BSF के जवान बॉर्डर आउट पोस्ट खंडुआ के पास तैनात थे. इसी दौरान जवानों ने गंगा नदी की तेज धार में कुछ लोगों को डूबते हुए देखा. नदी की तेज धारा के कारण सभी की जान खतरे में थी. BSF जवानों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना समय गंवाए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

By: Hasnain Alam | Published: September 13, 2026 7:08:12 PM IST

मुर्शिदाबाद में पलटी नाव
मुर्शिदाबाद में पलटी नाव


Murshidabad Boat Capsized News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गंगा नदी में डूब रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों की जान बचाई. इसमें तीन बच्चे, तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल थे. जानकारी के मुताबिक इनमें महज 30 दिन का एक नवजात शिशु भी था, जिसकी हालत गंभीर बताई गई. BSF जवानों ने मौके पर ही शिशु को प्राथमिक उपचार दिया और उसे तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल नवजात की हालत स्थिर और सामान्य बताई जा रही है.

ये पूरी घटना शनिवार 12 सितंबर 2026 की शाम की है. मालदा सेक्टर के तहत आने वाली 71वीं बटालियन BSF के जवान बॉर्डर आउट पोस्ट खंडुआ के पास तैनात थे. इसी दौरान जवानों ने गंगा नदी की तेज धार में कुछ लोगों को डूबते हुए देखा. नदी की तेज धारा के कारण सभी की जान खतरे में थी.

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BSF जवानों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना समय गंवाए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. जवान स्पीड बोट के जरिए नदी में उस स्थान तक पहुंचे, जहां लोग तेज बहाव में फंसे हुए थे. काफी मशक्कत और लगातार प्रयास के बाद BSF ने सभी 10 लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया.

चापाई नवाबगंज से जहरपुर जा रहे थे सभी

रेस्क्यू किए गए बांग्लादेशी नागरिकों ने BSF जवानों को बताया कि वे बांग्लादेश के जहरपुर गांव के रहने वाले हैं और चापाई नवाबगंज से जहरपुर जा रहे थे. इसी दौरान पद्मा यानी गंगा नदी को पार करते समय अचानक उनकी नाव तेज बहाव की चपेट में आकर पलट गई. नाव पलटते ही उसमें सवार सभी लोग नदी में गिर गए.

गंगा की तेज धारा के कारण वे बहते हुए भारतीय सीमा की तरफ आ गए. इसी दौरान BSF जवानों की नजर उन पर पड़ी और समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया.

बांग्लादेश के जवानों को सौंपा

रेस्क्यू किए गए लोगों में शामिल 30 दिन के नवजात शिशु की हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी. BSF जवानों ने बच्चे को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया और उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया. समय पर इलाज मिलने के बाद अब बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है.

रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद BSF ने सभी 10 बांग्लादेशी नागरिकों को आवश्यक कानूनी और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 53 बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को सुरक्षित सौंप दिया.

Tags: Bangladesh NewsWest Bengal News
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