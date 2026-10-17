BJP Gen Z Strategy: क्या हिंदुत्व के जरिए जेन जी को जोड़ेगी बीजेपी? 80 सदस्यों की टीम तैयार; युवाओं से संवाद के लिए बनेगी नई रणनीति

BJP New Gen Z Strategy: सोशल मीडिया, रील्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय Gen Z को समझने के लिए अब राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं. इसी कड़ी में बीजेपी ने युवाओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने और उनसे संवाद का तरीका बेहतर बनाने के लिए 80 सदस्यों का एक आंतरिक वर्किंग ग्रुप बनाया है. इस टीम में रवि किशन, बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, हेमांग जोशी और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल होने की बात सामने आई है.

6 समूहों में बांटी गई टीम

इस वर्किंग ग्रुप को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के मार्गदर्शन में 6 समूहों में बांटा गया है. पिछले कुछ महीनों में इसकी तीन बैठकें हुईं, जिनमें युवाओं से जुड़ने के तरीकों पर चर्चा की गई. इसमें यह सवाल भी शामिल रहा कि युवाओं से बातचीत में Gen Z जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए या भारतीय संदर्भ में ‘युवा’ और ‘यूथ’ जैसे शब्दों को प्राथमिकता दी जाए.

समूह ने युवाओं के बीच हिंदुत्व की समझ, आध्यात्मिकता और संस्कार जैसे विषयों पर भी विचार किया. गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने सुझाव दिया कि नेताओं को युवाओं के सामने सहज और वास्तविक रहना चाहिए. गलती होने पर उसे स्वीकार करना और उसे दोहराने से बचना भी जरूरी है.

पेपर लीक के विरोध से बीजेपी ने क्या सबक लिया?

रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र प्रदर्शनों ने पार्ट को युवाओं के बीच अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित किया. पार्टी से जुड़े लोगों का मानना है कि विरोध प्रदर्शनों के प्रभाव और उनके विस्तार का सही आकलन नहीं हो पाया था. इस घटनाक्रम के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था.

वर्किंग ग्रुप में विरोध प्रदर्शनों का जवाब देने की रणनीति पर भी चर्ची हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, समूह ने सुझाव दिया कि विपक्ष के प्रदर्शन के मुकाबले सरकार समर्थक लामबंदी का पैमाना बड़ा होना चाहिए. हालांकि, यह समूह के भीतर हुई चर्चा का हिस्सा था.

रील्स और पॉप कल्चर पर भी जोर

बीजेपी ने नई रणनीति में युवाओं की डिजिटल पसंद और लोकप्रिय संस्कृति को भी महत्व दिया जा रहा है. 8 सितंबर को वडोदरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान लोकप्रिय गानों का इस्तेमाल और उनके मंच पर चलने के वीडियो से रील तैयार करना इसी तरह के प्रयासों का उदाहरण बताया गया. पार्टी की कोशिश है कि युवाओं तक पहुंचने के लिए पारंपरिक राजनीतिक भाषणों के साथ डिजिटल माध्यमों का भी प्रभावी इस्तेमाल किया जाए.

युवा महिलाओं तक पहुंचने की भी तैयारी

वर्किंग ग्रुप आने वाले समय में उन युवाओं से संवाद पर ध्यान दे सकता है, जो फिलहाल राजनीतिक रूप से सक्रिया नहीं हैं या किसी दल का समर्थन करने को लेकर तटस्थ हैं. इसके अलावा युवा महिलाओं तक पहुंच बढ़ाना भी चर्चा का हिस्सा है. रवि किशन ने इस वर्ग से संवाद की जरूरत पर जोर दिया. वहीं, कांग्रेस भी युवा चेहरों और Gen Z महिला नेताओं को आगे रखकर युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है.