श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बड़ा उलटफेर; पहली बार बंगाल की सत्ता संभालने की तैयारी में भाजपा!

west bengal election result 2026 who won: निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रुझानों में पश्चिम बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बढ़त दिखने के बाद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है और भाजपा को भारतीय जनसंघ का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है.

भाजपा सांसद विनोद तावड़े का बयान

तावड़े ने कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन से पूरे देश में बदलाव आएगा. उन्होंने कहा, “अब तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि झूठे वादों से चुनाव नहीं जीते जा सकते. उन्होंने उल्लेख किया कि कई वर्षों बाद बंगाल में बिना किसी हत्या के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिससे पूरा देश खुश है. तावड़े के अनुसार, असम, बंगाल और पुडुचेरी के साथ अब 25 राज्यों में भाजपा की सरकार होगी, जो ‘विकसित भारत 2027’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का बयान

पीएम मोदी पर भरोसा: चुघ ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है ताकि वे गरीबों के लिए काम करना जारी रख सकें और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें. उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में ‘मां, माटी और मानुष’ तीनों ही दुखी थे। राज्य की धरती बच्चों के खून से लाल थी और लोग अत्याचार सह रहे थे. चुघ ने जोर देकर कहा कि यह जनादेश उन सरकारों को जवाब है जो क्रूरता से चलती हैं। अब देश संविधान के अनुसार चलेगा, किसी ‘जिहादी’ मानसिकता से नहीं. पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में कांग्रेस के पिछड़ने पर उन्होंने कहा, “ये नतीजे इस बात का प्रमाण हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले 100 चुनाव भी हारने वाले हैं।”