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श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बड़ा उलटफेर; पहली बार बंगाल की सत्ता संभालने की तैयारी में भाजपा!

Bengal Election Result 2026: श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनाने की तैयारी में है. नेताओं ने इसे तुष्टिकरण की हार और 'विकसित भारत 2027' की जीत बताया है.

By: Shivani Singh | Published: May 4, 2026 5:21:25 PM IST

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बड़ा उलटफेर; पहली बार बंगाल की सत्ता संभालने की तैयारी में भाजपा!


west bengal election result 2026 who won: निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रुझानों में पश्चिम बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बढ़त दिखने के बाद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है और भाजपा को भारतीय जनसंघ का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है.

भाजपा सांसद विनोद तावड़े का बयान

तावड़े ने कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन से पूरे देश में बदलाव आएगा. उन्होंने कहा, “अब तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि झूठे वादों से चुनाव नहीं जीते जा सकते. उन्होंने उल्लेख किया कि कई वर्षों बाद बंगाल में बिना किसी हत्या के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिससे पूरा देश खुश है. तावड़े के अनुसार, असम, बंगाल और पुडुचेरी के साथ अब 25 राज्यों में भाजपा की सरकार होगी, जो ‘विकसित भारत 2027’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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Tags: west bengal election
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