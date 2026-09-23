BJP State In-Charge List 2026: बीजेपी ने बदली राज्यों की कमान, स्मृति ईरानी से लेकर विनोद तावड़े तक किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?

BJP State In-Charge List 2026: बीजेपी ने संगठन को लेकर बुधवार 23 सितंबर 2026 को लेकर बड़ा फेरबदल करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं. आज जारी सूची में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से जारी इस सूची में कई प्रमुख नेताओं को एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी भी दी गई है.

स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ का बीजेपी प्रभारी बनाया गया है. हरियाणा में उनके साथ भोला सिंह को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि छत्तीसगढ़ में सिद्धार्थ शंभू सह प्रभारी होंगे. वहीं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है. उनके साथ जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप शर्मा और अनंत ओझा को सह प्रभारी बनाया गया है. तावड़े पहले से यूपी में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे और हाल में उन्होंने कई क्षेत्रों का दौरा भी किया था.

सुनील बंसल को बंगाल और तेलंगाना

बीजेपी ने सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना दोनों राज्यों का प्रभारी बनाया है. पश्चिम बंगाल में उनके साथ लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह और पिंकी कुशवाहा सह प्रभारी होंगे. तेलंगाना में अभय पाटिल और रेखा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है.

राम माधव को दो राज्यों की जिम्मेदारी

राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है. उत्तराखंड में अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज सह प्रभारी हैं. तमिलनाडु में निर्मल कुमार सुराणा और डीके अरुणा को यह जिम्मेदारी मिली है.

बिहार के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां

नई सूची में बिहार से जुड़े कई नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली है. हरीश द्विवेदी बिहार के प्रभारी होंगे, जबकि संगीता यादव और रोहन गुप्ता सह प्रभारी बनाए गए है. मंगल पांडे को असम और देवेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है. वहीं निवेदिता सिंह को झारखंड और राजेंद्र सिंह तथा पिंकी कुशवाहा को पश्चिम बंगाल में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.

इन नेताओं के पास भी एक से ज्यादा जिम्मेदारी

हरीश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है. डॉ. सतीश पूनिया जम्मू कश्मीर और पंजाब की जिम्मेदारी संभालेंगे. अनिल एंटनी नागालैंड के प्रभारी होने साथ गोवा के सह प्रभारी भी होंगे. इसके अलावा बैजयंत जय पांडा को महाराष्ट्र, डी. पुरंदेश्वरी को ओडिशा, संजय भाटिया को राजस्थान, तरुण चुघ को गुजरात और बिप्लब कुमार देब को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है. दिल्ली की जिम्मेदारी डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे को मिली है. इस फेरबदल के साथ बीजेपी ने राज्यों में संगठन की जिम्मेदारियों का नया ढांचा तय किया है.