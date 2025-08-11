‘रोज झूठ का नया पहाड़ बनाते हैं…’, Rahul Gandhi के प्रदर्शन पर BJP का बड़ा हमला, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की निकाल दी सारी हवा

BJP slams Rahul Gandhi over ‘Vote Chori’ protest : बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के विरोध में विपक्ष ने सोमवार को मार्च निकाला। वहीं, भाजपा ने मार्च निकालने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन के लोग, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जो हर दिन संविधान की दुहाई देते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इन दिनों देश देख रहा है कि अगर कोई सबसे ज़्यादा संविधान विरोधी काम कर रहा है, तो उसके सूत्रधार भी राहुल गांधी ही हैं।

यह पहली बार नहीं हो रहा है

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि SIR, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज दुनिया में एक सिद्ध प्रणाली बन चुकी है। SIR, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर राज्य में, राष्ट्रीय स्तर पर, चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है कि वो मतदाता सूची को व्यवस्थित करने के लिए निरंतर काम करता है।

कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सबसे पहले झूठ बोलती है

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम पर झूठ बोलती है, कभी महाराष्ट्र का मुद्दा उठाती है, कभी हरियाणा का, हर दिन झूठ का नया पहाड़ खड़ा करती है। 2014, 2019 और 2024 में लगातार हार और इस बीच कई राज्यों में हार के कारण कांग्रेस पार्टी दिवालिया होने की स्थिति में पहुँच गई है।

राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय मीडिया ने पिछले 2-3 दिनों में हुई बहस की तथ्य-जांच की है और सबूतों के आधार पर राहुल गांधी के हर झूठ का पर्दाफाश किया है। कांग्रेस और विपक्ष के पास अब सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति बची है। वे घुसपैठियों को वोटर बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंक रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं विशेष रूप से भारत के मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। लगभग हर न्यूज़ चैनल ने राहुल गांधी के झूठ की तथ्य-जांच की है और उनके झूठ का पर्दाफाश किया है। जिन लोगों को तकनीक या चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं की बुनियादी समझ नहीं है, उनके पास वोट बैंक की सियासत के अलावा अब कुछ शेष नहीं बचा है।

