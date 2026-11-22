MP Ramrao Wadkute Death: महाराष्ट्र से एक दुखद खबर सामने आई है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद और मराठवाड़ा में धनगर समाज के बड़े नेता रामराव सखाराम वडकुते का निधन हो गया है. रविवार देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. वह 72 साल के थे. दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई. उनके निधन की खबर से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है. वहीं, मराठवाड़ा के ओबीसी आंदोलन और धनगर समाज के लिए भी यह एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है. खास बात यह है कि करीब सात महीने पहले ही उन्हें राज्यसभा सांसद चुना गया था.

धनगर समाज के बड़े चेहरे थे रामराव वडकुते

रामराव वडकुते महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कळमनुरी क्षेत्र के रहने वाले थे. वो धनगर समाज की आवाज को राजनीति में मजबूती से उठाने वाले नेताओं में गिने जाते थे. बीजेपी ने उन्हें धनगर समाज के प्रतिनिधि और ओबीसी चेहरे के तौर पर राज्यसभा भेजने का फैसला किया था. मार्च 2026 में बीजेपी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. इस सूची में रामराव वडकुते का नाम भी शामिल था. इसके बाद वह राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्होंने सांसद पद की शपथ ली. हालांकि, उनका यह राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया. उनके अचानक निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है.

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राष्ट्रवादी कांग्रेस से शुरू किया था राजनीतिक सफर

रामराव वडकुते को राजनीति के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र का भी अच्छा अनुभव था. उन्होंने शेळी-मेंढी महासंघ यानी बकरी-भेड़ महासंघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था. उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से हुई थी. हालांकि, अक्टूबर 2019 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए. बीजेपी में आने के बाद उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं. साल 2021 में उन्हें हिंगोली बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया था. इसके अलावा उन्होंने हिंगोली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रमुख और प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाली. वह जालना ग्रामीण जिले के प्रभारी भी रह चुके थे. उनके निधन से बीजेपी ने एक अनुभवी नेता खो दिया है. वहीं, धनगर समाज और ओबीसी राजनीति में भी उनकी कमी महसूस की जाएगी.