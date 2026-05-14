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11cr इनकम फिर कैसे 60 करोड़ खर्च किए विदेश यात्राओं पर, राहुल गांधी को लेकर भाजपा का बड़ा खुलासा

Rahul Gandhi Foreign Trip: भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में 3 से 4 लोग जरूर शामिल होते थे, जबकि कई बार वह  एसपीजी को भी चकमा देने में कामयाब रहे.

By: JP Yadav | Last Updated: May 14, 2026 12:03:22 PM IST

राहुल गांंधी की विदेश यात्राओं पर भाजपा ने उठाए सवाल
राहुल गांंधी की विदेश यात्राओं पर भाजपा ने उठाए सवाल


Rahul Gandhi Foreign Trip: लोकसभा में विपक्ष के नेता और यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. राहुल गांधी की 2013 से 2022 और फिर 2023 की आमदनी का आईटीआर रिकॉर्ड 11 करोड़ रुपये आया है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 22 वर्षों के दौरान राहुल गांधी ने 54 विदेश यात्राएं कीं, जिनमें चीन से लेकर वियतनाम, ओमान, यमन जैसे देश भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इनमें कई अधिकृत यात्राएं थी और कई छुपी हुई यात्राएं भी थीं. राहुल गांधी की आमदनी पिछले 10 वर्षों के दौरान 11 करोड़ रुपये हुई जबकि उन्होंने विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए गए.  

राहुल गांधी की इन विदेश यात्राओं पर काफी अधिक खर्च आया. इनमें बिजनेस क्लास, इकॉनमी क्लास, वाहनों में टैक्सी का खर्च, 3 स्टार और 5 स्टार होटलों के खर्च भी शामिल हैं. राहुल गांधी ने 54 विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए. इनमें सरकारी दौरे शामिल नहीं हैं. संबित पात्रा के मुताबिक, 2014 और 2015 में 86 लाख रुपये आमदनी थी, लेकिन एक ही यात्रा में उनका खर्च था 4.5 करोड़ रुपये था. 

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क्या विदेशी कंपनी कर रही फंडिंग?

संबित पात्रा ने कहा कि कोई विदेशी कंपनी उनको (राहुल गांधी) फंड कर रही है. विदेश यात्रा के लिए FCRA के सेक्शन 6 में प्रायर परमिशन गृह मंत्रालय से लेना पड़ता है. उन्होंने सवाल उठाया कि  सांसद होने के नाते निजी खर्चे पर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी देना पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं किया गया है. 

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राहुल पर उठाए सवाल

  • 3, मई 2026 को राहुल गांधी मस्कट गए थे, कोई डिक्लेयर नहीं किया.
  • 2025 दिसंबर में राहुल लंदन और बर्लिन गए थे, खर्चा कौन  उठा रहा है पता नहीं?
  • लेटिन अमेरिका में 5.5 करोड़ खर्च कर आए थे.
  • सितंबर 2025 में  विदेश यात्रा पर गए अन  डिक्लेयर है ट्रिप.
  • 2025 में दुबई गए यूएई गए अन डिक्लेयर रातों रात गायब हो गए. 
  • वियतनाम विजिट कई बार की 2.8 करोड़ खर्च किया.
  • मनमोहन सिंह के शोक के समय 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक वह अन डिक्लेयर इटली में थे.
  • मार्च 2018 में होली सरप्राइज़ देने गए थे होली खेलने पाउला जी के साथ.
  • इटली 19 दिन के लिए गए 19 करोड़ खर्चा किया.

देने होंगे इन सवालों के भी जवाब

  • नवंबर, 2019 में मेडिकल ट्रिप पर गए थे. मेडिटेशन करने अन डिक्लेयर थी.
  • बैंकाक में मेडिटेशन करने गए थे अन डिक्लेयर थी यह भी.
  • मई 2022 में एक शादी में काठमांडू गए थे क्लब में डांस करते हुए फोटो भी जारी भी हुआ था अन डिक्लेयर थी. 
  • लंदन 2022 में 24 रात के लिए लंदन गए किसने खर्चा किया अन डिक्लेयर थी. सिक्योरिटी को भी साथ लेकर गए थे.
  • उज़्बेकिस्तान भी अमिताभ दुबे और साथियों के साथ गए अन डिक्लेयर.
  • वियतनाम,थाईलैंड,कंबोडिया गए अन डिक्लेयर थी.
  • 20 ट्रिप सबसे खर्चीली थी 39 करोड़ इन प्रखर्च हुए थे, आमदनी कितनी थी राहुल गांधी की इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने दिखाया एक करोड़ के भीतर.
  • मिस मैच यह है कि जिस साल उनकी आमदनी सबसे कम थी उस साल सबसे ज्यादा विदेश यात्राओं पर खर्च किया. 
  • 2018  से 2049 में आमदनी 1 करोड़ खर्चा 9 करोड़ किया
  •  54 विदेश यात्राओं में 60 करोड़ खर्च किए
  • एसेट लायबिलिटी में इसको कहां डाला जाए.

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Tags: rahul gandhi
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