BJP Protest: जम्मू से मुंबई तक गरमाई राजनीति! कांग्रेस के AI समिट शर्ट लेस स्टंट पर BJP का पलटवार, राहुल गंधी को दिखाए काले झंडे

India AI Impact Summit: बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है. अब कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कई कि नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों के विवादित विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद, BJP और उससे जुड़े संगठनों ने शनिवार को कई शहरों में मिलकर प्रदर्शन शुरू किए. बीजेपी पार्टी के सदस्यों और नेताओं ने इस हरकत को “शर्मनाक” बताया है और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और पार्टी लीडरशिप से माफी की मांग की है. नई दिल्ली में, पटियाला हाउस कोर्ट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पेशी से पहले भारी सुरक्षा तैनात की गई थी.

बीजेपी ने क्यों बनाया कांग्रेस को निशाना

इसी समय, BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस की हरकतों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया. ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए BJP युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने इस घटना को “बहुत शर्मनाक” बताया. राजनीतिक विवाद दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ, जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन स्थल है, जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के दौरान “शर्टलेस विरोध प्रदर्शन” किया, जिसे “शर्टलेस विरोध प्रदर्शन” कहा गया है. यह प्रदर्शन एक समिट में सबके सामने किया गया, जिसमें पॉलिसी बनाने वाले, टेक्नोलॉजिस्ट और ग्लोबल डेलीगेट शामिल हुए थे. इसकी रूलिंग पार्टी ने कड़ी बुराई की.

दिल्ली से मुंबई तक बवाल

हालांकि, BJP का विरोध प्रदर्शन सिर्फ़ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था. जम्मू में, BJP कार्यकर्ताओं ने AI समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहाँ पार्टी कार्यकर्ता इस रुकावट के लिए कांग्रेस की निंदा करने के लिए इकट्ठा हुए. मुंबई में, BJP कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए, और इसे समिट में यूथ कांग्रेस की हरकतों का जवाब बताया. जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब गांधी कोर्ट की सुनवाई के लिए शहर में थे.

भड़क उठे सुधांशु त्रिवेदी

BJP MP सुधांशु त्रिवेदी ने इस पुरानी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो अपनी राजनीतिक चालों में “मूर्खता से लेकर नग्नता” को अपनाकर “गिर गई है”. कहा, “AI समिट सबके लिए गर्व की बात बन गई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बेवकूफी से नग्नता तक गिर गई है, वो कांग्रेस का बहुत शर्मनाक काम है. इसे सिर्फ़ पॉलिटिक्स या सिर्फ़ नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता. यह देश की बेइज्ज़ती करने जैसा है और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, जिन्होंने कहा है कि उन्हें भारतीय सरकार से लड़ना है, उन्होंने ऐसा किया है.” BJP नेता ने आगे कहा, “लश्कर-ए-राहुल के सैनिक आए हैं और भारत की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस की इस घटिया हरकत से पूरा देश बहुत दुखी और परेशान है और इस देश के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे.”