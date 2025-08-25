संजय शर्मा की रिपोर्ट, 5 सितंबर से राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) की समन्वय समिति की तीन दिवसीय बैठक होने जा रही है। आरएसएस की ओर से जारी बयान में तो इसे हर साल होने वाली बैठक बताया है। लेकिन, आरएसएस-बीजेपी के बीच संबंधों में आए बदलाव के बाद इस बार इसकी अहमियत बढ़ गई है। 5 से 7 सितंबर तक संघ की इस बैठक में इसके तमाम बड़े पदाधिकारी और इसके अनेकों संगठनों से जुड़े लोग शामिल होंगे। आरएसएस की यह बैठक 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना के सौ साल पूरे होने से ठीक एक महीने पहले आयोजित की जा रही है। संघ के लिए यह एक ऐसा दौर है, जिसमें बीजेपी के साथ इसकी ताल्लुकातों में अप्रत्याशित मोड़ आता नजर आ रहा है।

आरएसएस की समन्वयन बैठक

आरएसएस की समन्वयन बैठक में आरएसएस के भाजपा सहित 32 संगठनो के प्रतिनिधि इस बैठक में होंगे शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत,सर कार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले,सभी सह सरकार्यवाह सहित आरएसएस के सभी नेता मौजूद होंगे संघ के सभी 32 संगठनो सेवा भारती , एबीवीपी,वनवासी परिषद,स्वदेशी जागरण मंच,भारतीय किसान संघ,भारतीय मजदूर संघ सहित सभी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भाजपा से इस समन्वय बैठक में भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,संगठन राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष,राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल,सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश,उपाध्यक्ष सौदान सिंह और वी सतीश भी इस बैठक में शामिल होंगे।

रायशुमारी का काम पूरा हुआ

आरएसएस ने पिछले दिनों भाजपा के 88 नेताओं से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा कर उनकी पसंद के नाम पूछे थे।

88 नेताओं द्वारा वरीयता से तीन तीन नेताओं के नाम अध्यक्ष की पसंद के बताए गए है।इन नामो को आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने वरीयता के आधार पर टॉप 5 नेताओ के नामों की सूची बनाकर शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। इन नामो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आरएसएस के नेताओं की चर्चा हो रही है। सूत्रो का कहना है कि आरएसएस की रायशुमारी के आधार पर तय हुए टॉप 5 नामो में से किसी एक नाम पर जोधपुर में होने वाली आरएसएस की समन्वय बैठक में मोहर लग सकती है। सूत्रो का दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है।

