Home > देश > BJP New Team Minority Leaders: मुस्लिम से पारसी तक, बीजेपी की नई टीम में 6 अल्पसंख्यक चेहरे; नितिन नबीन के नए आउटरीच में कौन-कौन शामिल?

BJP New Team Minority Leaders: मुस्लिम से पारसी तक, बीजेपी की नई टीम में 6 अल्पसंख्यक चेहरे; नितिन नबीन के नए आउटरीच में कौन-कौन शामिल?

BJP New Team Minority Leaders: बीजेपी ने सोमवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का एलान किया. खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय टीम में 6 अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले नेताओं को जगह मिली है. इनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व शामिल है.

By: Shristi S | Published: August 17, 2026 9:06:42 PM IST

मुस्लिम से पारसी तक, बीजेपी की नई टीम में 6 अल्पसंख्यक चेहरे
मुस्लिम से पारसी तक, बीजेपी की नई टीम में 6 अल्पसंख्यक चेहरे


Nitin Nabin New Team Minority Leaders: बीजेपी ने सोमवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का एलान किया. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में अनुभव और युवा चेहरों के साथ सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया है.

खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय टीम में 6 अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले नेताओं को जगह मिली है. इनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व शामिल है.

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कौन-कौन हैं अल्पसंख्यक चेहरे?

1. प्रो. तारिक मंसूर: प्रो. तारिक मंसूर एक एजुकेटर और डॉक्टर हैं. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के वाइस चांसलर के तौर पर काम किया है. अभी, वह उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं और BJP से जुड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी में एक्टिव रहते हैं. अब उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी दी गई है.

2. कुंवर बासित अली: कुंवर बासित अली को BJP के जाने-माने माइनॉरिटी चेहरों में से एक माना जाता है. उत्तर प्रदेश में पार्टी के माइनॉरिटी फ्रंट में एक्टिव रोल निभाने के बाद अब उन्हें नेशनल लेवल पर बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है. BJP ने उन्हें नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया है.

3. अनिल एंटनी- अनिल एंटनी ईसाई समुदाय से है. नई टीम में वह राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है. वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के एंटनी के बेटे हैं. बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में उनका बने रहना पार्टी के ईसाई आउटरीच के लिहाज से अहम माना जा सकता है. 

4. मनप्रीत सिंह बादल- वह एक सिख चेहरा है. पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. वह नई टीम में सिख समुदाय के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं. 

5. स्मृति ईरानी- स्मृति ईरानी पारसी समुदाय से है. स्मृति ईरानी ने 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी से जीता और MP बनीं. उन्होंने केंद्र सरकार में महिला और बाल विकास और टेक्सटाइल जैसे अहम डिपार्टमेंट संभाले हैं. वह 2024 का चुनाव अमेठी से हार गईं. अब, वह BJP की नई टीम में नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वापस आ गई हैं.

6. राजेश मंगल- राजेश मंगल जैन समुदाय से है. राजस्थान के ये मंत्री उन्हें नितिन नबीन की पार्टी में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है.

ये भी पढ़ें: BJP New National Executive: कौन हैं डॉ. तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली, जिन्हें बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी?

ये भी पढ़ें: BJP UP Election Strategy: नितिन नबीन की टीम में किसको मिली एंट्री और किसकी हुई छुट्टी? क्या है इसका यूपी चुनाव से कनेक्शन

Tags: BJPnitin nabinsmriti irani
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