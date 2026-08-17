BJP New National Executive: कौन हैं डॉ. तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली, जिन्हें बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी?

Who is Tariq Mansoor and Kunwar Basit Ali: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की घोषणा कर दी है. BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन की टीम में कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं. पार्टी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई नेताओं को लिस्ट में शामिल किया है.

सबसे ज़्यादा चर्चा में नितिन नवीन की टीम में दो मुस्लिम नेता हैं. BJP ने तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल किया है. खास बात यह है कि ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश से हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि वे कौन हैं?

कौन हैं डॉ. तारिक मंसूर?

BJP ने डॉ. तारिक मंसूर को अपना नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया है. डॉ. तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के पूर्व वाइस चांसलर हैं. BJP ने उन्हें उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल (MLC) का सदस्य चुना था. मंसूर को पार्टी के अंदर एक समझदार और जागरूक मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है. उन्होंने पसमांदा मुस्लिम समुदाय के बीच BJP की पहुंच मजबूत करने और उसकी नीतियों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. अब उन्हें नेशनल टीम में शामिल करके पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया है.

कौन हैं कुंवर बासित अली?

BJP ने कुंवर बासित अली को माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया है. अली लंबे समय से जमीनी लेवल पर एक्टिव हैं और उत्तर प्रदेश BJP माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं. अली ने पार्टी के कई जमीनी कामों को लीड किया है, जैसे कौमी चौपाल, मदरसों और दरगाहों में योग सेशन, और मोदी मित्र कैंपेन. उन्होंने नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी और महिलाओं से जुड़ने की स्ट्रैटेजी को भी लीड किया.

क्या फोकस UP चुनाव पर है?

BJP की नेशनल एग्जीक्यूटिव में दोनों मुस्लिम लीडर उत्तर प्रदेश से हैं. इसे अगले साल होने वाले UP चुनाव से पहले पार्टी की सोशल स्ट्रैटेजी माना जा रहा है. जबकि समाजवादी पार्टी PDA (बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी) फॉर्मूले पर फोकस कर रही है, इस फॉर्मूले को चैलेंज करना BJP के लिए टॉप प्रायोरिटी है.