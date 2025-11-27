ये है देश का सबसे अमीर MLA, संपत्ति के मामले में अच्छे-अच्छों को छोड़ रखा है पीछे; जानें किस पार्टी से है इनका नाता?

Richest MLA In India: भारत की राजनीति में विधायकों की संपत्ति हमेशा से चर्चा और बहस का विषय रही है. इसी संदर्भ में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने हाल ही में 28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 4,092 विधायकों की संपत्ति का विश्लेषण जारी किया है. यह रिपोर्ट देश के जनप्रतिनिधियों के बीच मौजूद भारी आर्थिक असमानता को उजागर करती है, जहाँ सबसे अमीर और सबसे गरीब विधायकों के बीच संपत्ति का अंतर असाधारण रूप से बड़ा है.

देश के सबसे अमीर विधायक

रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे अमीर विधायक हैं पराग शाह, जो महाराष्ट्र की घाटकोपर ईस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं. उनकी घोषित कुल संपत्ति लगभग 3,383 करोड़ रुपये है.

कौन हैं पराग शाह?

पराग शाह दो बार के विधायक हैं और पेशे से सफल रियल एस्टेट डेवलपर हैं. वे गुजराती जैन परिवार से आते हैं तथा वाणिज्य में स्नातक हैं. उन्होंने अपनी शिक्षा के बाद 1991 में अपने परिवार के निर्माण व्यवसाय में कदम रखा और बाद में अपनी पहचान एक बड़े डेवलपर के रूप में बनाई. 2002 में उन्होंने मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड की स्थापना की, जिसे 2010 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया. यह उनकी तेजी से बढ़ती आर्थिक स्थिति का प्रमुख आधार रहा है.

लिस्ट में दूसरे नंबर पर ये नेता

पराग शाह के बाद दूसरे स्थान पर हैं कर्नाटक के कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 1,413 करोड़ रुपये आंकी गई है. कर्नाटक में ही एक अन्य कांग्रेस नेता के.एच. पुत्तस्वामी गौड़ा भी शीर्ष अमीर विधायकों की सूची में आगे आते हैं. इन सभी नामों से स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक, उन राज्यों में गिना जाता है जहाँ बड़े आर्थिक प्रभाव वाले नेता सक्रिय हैं.

कुछ के पास मोटी संपत्ति, कुछ के पास बेहद सीमित

रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि भारतीय राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व के भीतर आर्थिक असमानता कितनी व्यापक है. जहाँ कुछ विधायक हजारों करोड़ की संपत्ति के स्वामी हैं, वहीं कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनकी घोषित संपत्ति बेहद सीमित है, हालांकि इस टेक्स्ट में सबसे गरीब विधायकों की विस्तृत जानकारी अधूरी है. फिर भी, रिपोर्ट यह साफ दिखाती है कि देश की राजनीति में धन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और इसकी तीव्रता राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है.

