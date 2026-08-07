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ससुर ने की 25 औरतों से शादी, धोखेबाज निकला दामाद, BJP विधायक ने बेटी के ससुराल पर लगाए गंभीर आरोप

BJP MLA Gyan Tiwari: उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, सेउता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने दामाद और अपनी बेटी के ससुर पर हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं.

By: Heena Khan | Published: August 7, 2026 5:44:36 PM IST

bjp mla gyan tiwari
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BJP MLA Gyan Tiwari: उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, सेउता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने दामाद और अपनी बेटी के ससुर पर हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं. दरअसल, विधायक ने बताया कि उनकी MBBS डॉक्टर बेटी ने जिस व्यक्ति से लगभग दो साल पहले शादी की थी, वो धोखेबाज़ निकला और उसने पहले भी कई शादी की हैं . इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समधी अनुज त्रिवेदी पर कई महिलाओं से शादी करके उन्हें धोखा देने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधायक ने फेसबुक लाइव सेशन के ज़रिए पूरे मामले की जानकारी दी और घोषणा की कि उन्होंने उस परिवार से सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं.

धोखे में रख की शादी 

विधायक ज्ञान तिवारी का कहना है कि उन्होंने 2024 में  बड़े ही धूम-धाम से अपनी बेटी की शादी प्रखर नाम के युवक से रचाई थी. शादी से पहले उन्हें बताया गया था कि प्रखर रियल एस्टेट के कारोबार में है और एक छोटे परिवार से आता है. इसी जानकारी के आधार पर रिश्ता तय हुआ था, लेकिन शादी के बाद परिवार को ऐसी बातें पता चलीं जिनसे वो पूरी तरह टूट गए और उन्हें अपने लिए फैसले पर शर्म आने लगी.

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कई शादी कर चुका ससुर 

इतना ही नहीं, विधायक का कहना है कि उनके समधी अनुज त्रिवेदी ने शादी का झांसा देकर अलग-अलग राज्यों की लगभग 25 महिलाओं को धोखा दिया. उनका दावा है कि 2016 से 2021 के बीच कई महिलाओं ने अनुज त्रिवेदी के खिलाफ शादी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए थे. विधायक ने यह भी बताया कि एक महिला की शिकायत के बाद अनुज त्रिवेदी पहले भी जेल जा चुके हैं.

उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर सोमवार को तीन महिलाएं सीतापुर के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के ऑफिस पहुंचीं. बताया जा रहा है कि इनमें से दो महिलाएं प्रयागराज की हैं, जबकि तीसरी महाराष्ट्र की है. महिलाओं ने अपनी शिकायतें बताने और अपनी आपबीती साझा करने के लिए DM से मुलाकात की. इसके बाद, वे मिश्रिख तहसील के चंद्रावल गांव गईं, जहां अनुज त्रिवेदी का परिवार रहता है.

Tags: BJPcrime news
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