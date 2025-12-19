Home > देश > 5 साल बाद विधायक साहब ने कटवाई मन्नत की चोटी, आखिर क्यों खाई थी नाई की दुकान पर न जाने की कसम

5 साल बाद विधायक साहब ने कटवाई मन्नत की चोटी, आखिर क्यों खाई थी नाई की दुकान पर न जाने की कसम

Mumbai News: राजनीतिक नेता अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसके बाद वो सुर्ख़ियों में बन जाते हैं. वहीं आज मुंबई के विधायक ने ही एक ऐसी हरकत कर डाली है. दरअसल, मुंबई के घाटकोपर वेस्ट से बीजेपी विधायक राम कदम एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

By: Heena Khan | Published: December 19, 2025 11:31:49 AM IST

maharashtra news
maharashtra news


You Might Be Interested In

Maharashtra Politics: राजनीतिक नेता अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसके बाद वो सुर्ख़ियों में बन जाते हैं. वहीं आज मुंबई के विधायक ने ही एक ऐसी हरकत कर डाली है. दरअसल, मुंबई के घाटकोपर वेस्ट से बीजेपी विधायक राम कदम एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने चार साल बाद आखिरकार अपने बाल कटवा लिए, जिससे उन्होंने अपनी एक मन्नत पूरी की. दरअसल, बीजेपी नेता ने कसम खाई थी कि जब तक उनके इलाके में पानी की गंभीर कमी हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो नाई के पास नहीं जाएंगे.

राम कदम ने ली थी शपथ 

जानकारी के मुताबिक, लगभग चार साल पहले, घाटकोपर वेस्ट के पहाड़ी इलाकों के लोग पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे थे. लोगों की हालत देखकर विधायक राम कदम ने ये कसम खाई थी कि जब तक पानी की सप्लाई के लिए एक मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाता, तब तक वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे. वहीं फिर गुरुवार को, जब पानी की टंकियों और पाइपलाइनों पर काम शुरू हुआ, तो उन्होंने अपना ‘वनवास’ खत्म किया और बाल कटवाए.

You Might Be Interested In

Aaj Ka Mausam: कांप रहा यूपी-बिहार! दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी; आज का वेदर अपडेट जान घर से बाहर निकलने का नहीं होगा मन

पूरी हुई मन्नत 

दरअसल, विधायक राम कदम ने कहा कि उन्होंने पांच साल पहले इस प्रोजेक्ट पर सोचना शुरू किया था. उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि यहां 2 करोड़ लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी वाले पानी के टैंक बनने जा रहे हैं. भांडुप से आने वाली मेन पानी की पाइपलाइन भी यहां कनेक्ट कर दी गई है. इस मॉडल को न सिर्फ देश के दूसरे हिस्सों में बल्कि दुनिया भर में भी अपनाया जा सकता है.”

Delhi Weather Live Update: दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट; जानिए आज क्या रहने वाला है राजधानी का हाल

You Might Be Interested In
Tags: Maharashtra politicsMumbai MLAmumbai news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025
5 साल बाद विधायक साहब ने कटवाई मन्नत की चोटी, आखिर क्यों खाई थी नाई की दुकान पर न जाने की कसम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

5 साल बाद विधायक साहब ने कटवाई मन्नत की चोटी, आखिर क्यों खाई थी नाई की दुकान पर न जाने की कसम
5 साल बाद विधायक साहब ने कटवाई मन्नत की चोटी, आखिर क्यों खाई थी नाई की दुकान पर न जाने की कसम
5 साल बाद विधायक साहब ने कटवाई मन्नत की चोटी, आखिर क्यों खाई थी नाई की दुकान पर न जाने की कसम
5 साल बाद विधायक साहब ने कटवाई मन्नत की चोटी, आखिर क्यों खाई थी नाई की दुकान पर न जाने की कसम