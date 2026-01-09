Home > देश > Mamta Banerjee: ममता बनर्जी की सरकार को कौन करेगा खल्लास? BJP नेता ने TMC का बताया पूरा भविष्य

Mamta Banerjee: ममता बनर्जी की सरकार को कौन करेगा खल्लास? BJP नेता ने TMC का बताया पूरा भविष्य

Mamta Banerjee: दिल्ली में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधा है. इस प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी को जमकर निशाना बनाया.

By: Heena Khan | Published: January 9, 2026 1:24:03 PM IST

BJP on Mamta Banerjee: दिल्ली में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधा है. इस प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी को जमकर निशाना बनाया. दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी सारे नियमों मर्यादा को तार तार कर के गई है इसका मतलब कुछ तो है. इतना ही नहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इतनी घबराहट क्यों है क्या रिश्ता है इन घोटालेबाजों के साथ?

बीजेपी ने साधा निशाना 

वो यहीं नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का आचरण शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना,असंवैधानिक है. आजाद बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ, एक सीटिंग मुख्यमंत्री एक निजी प्रॉपर्टी में ईडी की करवाई के दौरान जाकर पेपर छीन कर ले जाए, कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की छापेमारी चल रही थी. एक निजी कंपनी के दफ्तर में छापे की कार्रवाई चल रही थी.

ममता बनर्जी के पापों का घड़ा…

इसके अलावा उन्होंने कहा कि, आज दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. ममता बनर्जी की जो हरकत है वो संगीन अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि पहले भी ममता बनर्जी संदेश खाली गई थी अपने लोगों को बचाने, ममता बनर्जी का पूरा इतिहास बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. कार मेडिकल कॉलेज में भी बलात्कार करने वालों को बचाने गई थी. इसके अलावा उन्होंने कहा की, ममता बनर्जी के पापों का घड़ा भर गया है जनता जल्दी ही ममता बनर्जी का हिसाब कर देगी.

Tags: bangal newshome-hero-pos-1Mamta BanerjeeTMC
