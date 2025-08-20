Home > देश > आगे की ओर खींचा, सिर टेबल से टकराया…,  BJP नेता ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर किया ऐसा खुलासा, सुन दंग रह गए लोग

Rekha Gupta: प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह राजकोट के रहने वाले हैं।

August 20, 2025

Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। जब सीएम सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं, तभी एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद, वहाँ मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहाँ क्या हुआ।

प्रत्यक्षदर्शी सुरेश खंडेलवाल ने बताया, हम लगभग 8 बजे यहाँ आए थे। हमारे आने तक मैडम आ गईं। उन्होंने जनसुनवाई शुरू कर दी थी। इसी दौरान, वह व्यक्ति हमला करने की फिराक में था और उसने हमला कर दिया। यह हमला 8:05 या 8:10 बजे हुआ। खंडेलवाल ने बताया, पुलिस आरोपी को पकड़कर ले गई।

उनका सिर टेबल से टकरा गया-भाजपा अध्यक्ष 

इस हमले के बाद, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक युवक नेमुख्यमंत्री को एक कागज दिया और उन्हें आगे की ओर खींचा, जिससे उनका सिर टेबल से टकरा गया. फिलहाल सीएम सदमे में हैं, हालाँकि उनका मेडिकल चेकअप हो चुका है और उनकी हालत स्थिर है। पुलिस ने आरोपी युवक को मौके पर ही हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

साथ ही, भाजपा नेता सचदेवा ने यह भी स्पष्ट किया कि सीएम पर पत्थर फेंकने या थप्पड़ मारने जैसी जो बातें सामने आ रही हैं, वे पूरी तरह से निराधार हैं।

कौन है आरोपी

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह राजकोट के रहने वाले हैं। आरोपी की उम्र 41 साल बताई जा रही है। फिलहाल, आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।

पहले पकड़ाया कागज फिर रेखा गुप्ता के साथ…, दिल्ली की सीएम पर कैसे हुआ हमला, अंदर की बात जान कांप उठी अमित शाह की पुलिस

कांग्रेस ने क्या कहा ? 

इस हमले के बाद, नेताओं की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आई हैं। कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस हमले पर दुख व्यक्त किया है और इसकी निंदा की है। वहीं, उन्होंने दिल्ली में लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों का क्या होगा।

वहीं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी हमले की निंदा की है। उन्होंने यह भी कहा, लोकतंत्र में असहमति और विरोध के लिए जगह है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

राजनीतिक कनेक्शन या…,कौन हैं वो गुजरात का शख्स, जिसने सबके सामने दिल्ली के सीएम को जड़ा थप्पड़, डिटेल सुन उड़ जाएंगे होश

