TMC सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ने वाली है मुश्किलें, इस राज्य में दर्ज हुई FIR… लगाई गई ये धाराएं

FIR against Mahua Moitra : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की परेशानी बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी नेता गोपाल सामंतों ने गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 31, 2025 19:53:52 IST

FIR against Mahua Moitra : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की परेशानी बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी नेता गोपाल सामंतों ने गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। हांलाकि गोपाल सामंतों ने ये भी कहा कि उन्होंने ये फैसला बहुत भारी मन से उठाया
हैं। 

मेरी ही कम्युनिटी से आती हैं महुआ मोइत्रा – गोपाल सामंतों

एफआईआर को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि महुआ मोइत्रा मेरे समुदाय से आती हैं और एक सांसद होने के नाते उनसे ज़िम्मेदारी से पेश आने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो बयान दिया, वह बेहद गैर-जिम्मेदाराना और शर्मनाक है।

सामंतों ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की गरिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ़ एक बयान का मामला नहीं है, बल्कि नफरत और गलत संदेश फैलाने का मामला है। “ऐसे लोगों को भी समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए जो समाज में ज़हर फैलाने की कोशिश करते हैं।”

बंगाली समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाया – गोपाल सामंतों

भाजपा नेता ने आगे कहा कि महुआ का बयान न केवल अमित शाह पर हमला है, बल्कि इससे बंगाली समुदाय की छवि को भी ठेस पहुँची है। उन्होंने इसे समाज और संसदीय गरिमा के विरुद्ध बताया।

उन्होंने कहा, “मैंने यह एफआईआर राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि समाज और संसदीय गरिमा की रक्षा के लिए दर्ज कराई है। ऐसे लोगों को संसद में जगह नहीं मिलनी चाहिए। समाज को भी ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।”

(BNS) की दो धाराओं के तहत मामला 

आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की दो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पहली धारा 196 (बीएनएस) समाज में वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने से संबंधित प्रावधान। धारा 197 (बीएनएस) संवैधानिक प्राधिकार के विरुद्ध टिप्पणियां, जिन्हें राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हानिकारक माना जाता है।

