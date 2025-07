Parliament Monsoon Session: क्या कांग्रेस संसद में शशि थरूर को नहीं बोलने दे रही? BJP सांसद का बड़ा बयान…कहा – उनकी पार्टी उन्हें बोलने नहीं देती

Parliament Monsoon Session: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बैजयंत जय पांडा ने सोमवार को संसद में ‘भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर’ पर एक विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में एक सैन्य कार्रवाई थी।

पांडा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व अक्सर अपने मुखर सदस्यों को महत्वपूर्ण बहसों में भाग लेने से रोकता है। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ज़िक्र करते हुए पांडा ने कहा, “आपकी (कांग्रेस) पार्टी में कई नेता हैं जो अच्छा बोल सकते हैं… मेरे मित्र शशि थरूर जी, जो एक अच्छे वक्ता हैं, को उनकी पार्टी बोलने नहीं देती।”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन, यह अच्छा लगता है कि उन्हें देश के लिए बोलने से कोई नहीं रोक सका।”

भाजपा नेता की यह टिप्पणी थरूर द्वारा बहस में अपनी भागीदारी के बारे में मीडिया के एक सवाल का जवाब देने के कुछ ही घंटों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह “मौन व्रत” रख रहे हैं।

VIDEO | “My friend Shashi Tharoor, who is a good speaker, is not allowed to speak by his party. But, it feels good that no one could stop him from speaking for the country,” said BJP MP Baijayant Jay Panda (@PandaJay) in Lok Sabha.

(Source – Third party) pic.twitter.com/EvPLxV724v

— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2025