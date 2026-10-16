BJP सरकार का CJP Protest पर पहला बयान, बच्चों को बनाया मोहरा; Rahul Gandhi पर लगाए बड़े आरोप

BJP Statement on CJP Protest: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करके और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में CEC के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होकर ‘लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने और देश में आग लगाने के एजेंडे’ का नेतृत्व कर रहे हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये CJP प्रोटेस्ट पर सरकार का पहला बयान है. चलिए जान लेते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इस मामले को लेकर क्या-क्या कहा?

ये सत्ता हत्याने की साजिश- केंद्रीय मंत्री

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में हुए घटनाक्रम कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, साथ ही कहा कि इस आंदोलन का मकसद SIR या ज्ञानेश कुमार को खत्म करना नहीं है. यह ‘देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हथियाने की साजिश’ है.

VIDEO | Lucknow: During a press conference, Defence Minister Rajnath Singh (@rajnathsingh) says, “The developments that have taken place in Delhi over the past few days raise several serious questions. It appears that the Congress and its political allies, both directly and through their affiliated organisations, are attempting to channel the energy of young people not into constructive activities and nation-building, but into instruments of political confrontation and the spread of chaos. They have tried to make the country’s youth pawns in the politics of disorder. They want to bring about regime change along the lines of Bangladesh. At a press conference, one openly states that they drew inspiration from Bangladesh for regime change, while another boldly declares that the government should be brought down. This makes it clear that their sole agenda is to dismantle democratic institutions and set the country on fire.” (Full video available on PTI Videos – https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026

राहुल गाँधी की ली क्लास

इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि ‘देश के युवाओं को अराजकता की राजनीति में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है. कुछ लोग बांग्लादेश की घटनाओं के आधार पर सरकार बदलना चाहते हैं – खुले तौर पर यह मानते हुए कि उन्हें बांग्लादेश के हालात से प्रेरणा मिली है; वहीं, दूसरे लोग खुलेआम सरकार गिराने की मांग कर रहे हैं.” राजनाथ सिंह ने कहा, “इससे यह साफ़ हो जाता है कि उनका एकमात्र एजेंडा डेमोक्रेटिक संस्थाओं को खत्म करना और देश में आग लगाना है. उनका संघर्ष चुनावी सुधार के लिए नहीं है, न ही यह SIR या ज्ञानेश कुमार के बारे में है; यह देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए नहीं है – बल्कि, यह देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हथियाने की साज़िश है.”

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