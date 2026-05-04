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दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रचने जा रही इतिहास, कभी सिमटी थी 2 सीटों पर; अब 21 राज्यों में है सरकार

BJP Largest Political Party: पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने निश्चित रूप से लोगों को चौंका दिया है,इन नतीजों के बाद बंगाल में पूर्ण रुप से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है.बीजेपी का सफर 2 सीटों से शुरू होकर आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने तक पहुंच चुका है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: May 4, 2026 2:33:22 PM IST

जानें किस- किस राज्य में है भाजपा की सरकार
जानें किस- किस राज्य में है भाजपा की सरकार


BJP Largest Political Party: पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा का कद और बड़ा हो गया है,ममता के किले को भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं था. 47 साल पहले बनी इस पार्टी ने देश की राजनीति में जबरदस्त विस्तार किया है. केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार चलाने के साथ-साथ आज देश के 21 राज्यों में बीजेपी या उसके नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है.

इस चुनाव में जीत के बाद भाजपा के खेमें में दो और राज्य जुड़ जाएंगें,जिससे बीजेपी का यह विस्तार कुल 23 राज्यों में हो जाएगा.

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देशभर में मजबूत पकड़

बीजेपी का विस्तार उत्तर, पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में तेजी से हुआ है. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में पार्टी का मजबूत आधार है.ममता का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में भी पार्टी  सरकार बनाने के करीब  है. दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पार्टी की मौजूदगी तो बढ़ी है.

गुजरात से लेकर यूपी तक मजबूत किले

गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां पिछले तीन दशकों से पार्टी सत्ता में बनी हुई है. वहीं मध्य प्रदेश में भी लंबे समय से बीजेपी का दबदबा रहा है.उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी ने मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि हरियाणा में भी लगातार जीत दर्ज कर पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है.

चुनावी चुनौतियां अभी बाकी

आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेगी. असम में पार्टी हैट्रिक की तैयारी में है, केरल में भी पार्टी धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है.जबकि पश्चिम बंगाल में नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की योजना भाजपा के लिए बेहतर साबित हुई है.

दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 

बीजेपी आज सदस्य संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है. इसके 18 करोड़ से अधिक सदस्य बताए जाते हैं.1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों तक सिमटी पार्टी ने 2014 में पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया और तब से लगातार केंद्र की सत्ता में बनी हुई है.

इतिहास और विचारधारा

पार्टी की जड़ें 1951 में बने भारतीय जनसंघ से जुड़ी हैं. 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसका गठन हुआ. समय के साथ पार्टी ने अपनी विचारधारा और रणनीति में बदलाव करते हुए खुद को एक मजबूत राष्ट्रीय ताकत के रूप में स्थापित किया.

Tags: BJP 2 seats to 21 statesBJP history growth Indiaworld largest political party BJP
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