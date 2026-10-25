‘कश्मीर की रक्षा ‘पड़ोसी’ कर रहा है’ इस आपत्तिजनक बयान पर फारूक अब्दुल्लाह को BJP की सलाह- पाकिस्तान चले जाओ

Jammu Kashmir Politics: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने शनिवार (24 अक्टूबर,2026) को कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में एक रैली के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए कथित बयानों से राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने फारूक अब्दुल्लाह से इन विवादित बयानों के लिए माफी की मांग की है. फारूक अब्दुल्लाह जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख भी हैं.

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को बारामूला जिले में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि ‘पड़ोसी’ कश्मीर की रक्षा कर रहा है. उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को केंद्र से बहुत कम उम्मीद है और उन्होंने कश्मीरियों से दिल्ली का सामना करने की हिम्मत जुटाने का आग्रह किया.

‘अस्तित्व ना बचाया तो मिट जाएंगे’

उन्होंने कहा कि अगर आप अपना अस्तित्व नहीं बचाते हैं, तो आप मिट जाएंगे. हमारा नामो-निशान और पहचान भी खत्म हो जाएगी. कुछ भी नहीं बचेगा. वो आज इसलिए चुप हैं क्योंकि दुनिया में शोर है, और हमारा पड़ोसी लगातार इसके पीछे है. वे हर जगह कहते हैं कि कश्मीर के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. यही बात हमें बचा रही है, वरना उनके इरादे अच्छे नहीं हैं.

इस दौरान उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने कभी भी भारतीय होने से इन्कार नहीं किया है. उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम भारतीय नहीं हैं. हमने बार-बार दोहराया है कि हम भारत में शामिल हुए महात्मा गांधी के भारत में जवाहरलाल नेहरू के भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भारत में.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत का ताना-बाना नष्ट हो गया है. हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो यह भी खत्म हो जाएगा और इसका भी समय आएगा.

बीजेपी ने मांगी माफी की मांग

फारूक अब्दुल्लाह के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है. सत शर्मा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को यह समझना चाहिए कि इस देश में उन्हें अपनी मर्जी की बात कहने की पूरी आजादी है. इसी आजादी की वजह से वह ऐसे बयान दे पा रहे हैं. अगर आपने पाकिस्तान में ऐसे बयान दिए होते, तो शायद आपको बख्शा नहीं जाता. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अनुच्छेद 370 थोपा गया था.

उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए थे. आज पूरे देश के मुसलमान (जिनमें जम्मू-कश्मीर के मुसलमान भी शामिल हैं) हालात को समझते हैं. जम्मू-कश्मीर के मुसलमान जानते हैं कि वे भारत के हाथों में सुरक्षित हैं. भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्हें भारत की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए वरना मैं तो यही कहूंगा कि उनके लिए पाकिस्तान बेहतर जगह होगी, उन्हें वहां जाकर बस जाना चाहिए.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अब्दुल्लाह के बयान की निंदा की. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अर्जुन मुंडा ने कहा कि अगर उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है, तो यह साफ हो जाता है कि वह इस देश को किस नजरिए से देखते हैं. आज उनके बयानों में यह साफ तौर पर झलकता है. मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके बयान इस हद तक चले जाएंगे, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ है, तो यह न सिर्फ दुखद है, बल्कि निंदनीय भी है.

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