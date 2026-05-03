Home > देश > चुनाव में हार के बाद तलवार लेकर घूमे, वोट नहीं मिला तो रोका पानी; पिता-पुत्र गिरफ्तार, BJP से नाता

चुनाव में हार के बाद तलवार लेकर घूमे, वोट नहीं मिला तो रोका पानी; पिता-पुत्र गिरफ्तार, BJP से नाता

Gujarat News: गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद भाजपा उम्मीदवार ने पानी की आपूर्ति बंद कर दी. जिससे हाहाकार मच गया. लगभग चार दिनों तक पानी की किल्लत झेलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 3, 2026 3:37:20 PM IST

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव हारने पर भाजपा उम्मीदवार ने ग्रामीणों का रोका पानी
गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव हारने पर भाजपा उम्मीदवार ने ग्रामीणों का रोका पानी


चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवारों के लिए चुनाव कभी-कभी उनकी अस्मिता को इतना ठेस पहुंचा देता है कि वो गलत कदम उठा लेते हैं. फिर बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. ऐसा ही गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव हारने के बाद एक भाजपा उम्मीदवार के साथ हुआ. अपनी सीट हारने के बाद उसने तलवार लहराते हुए वीडियो साझा किया. फिर अपने पिता के दम पर हजारों निवासियों की जल आपूर्ति बंद करा दी. जब मामला ज्यादा बढ़ा तो इन्हें गिरफ्तार किया गया. 

चार दिनों से बंद थी जल आपूर्ति

गुजरात के भरूच जिले के 10,000 की आबादी वाले देहगाम गांव में 28 अप्रैल को पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी, उसी दिन गुजरात में स्थानीय स्वशासन निकायों के 26 अप्रैल को हुए चुनावों के परिणाम घोषित किए गए थे. हालांकि शुक्रवार (01 मई) शाम को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई. इसका कारण कथित तौर पर जंबूसर तालुका पंचायत चुनाव से भाजपा उम्मीदवार शकील मलिक था. जब शकील चुनाव हारा तो उसने अपने पिता खालिद मलिक द्वारा भरूच के देहगाम गांव में जल आपूर्ति ठप्प करा दी, क्योंकि उसके पिता जल नियंत्रित करने वाली समिति के प्रमुख हैं. इसके बाद जब हंगामा मचा तो शिकायत दर्ज हुई. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार

शनिवार को जिला पुलिस ने खालिद मलिक और उनके बेटे शकील मलिक को गिरफ्तार किया. शकील मलिक स्थानीय भाजपा नेता हैं और जाम्बूसर तालुका पंचायत चुनाव में कवि-2 (देहगाम) सीट से हार गए थे. हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया. 

शकील ने कितने वोट मिले थे

शकील ने कवि-2 सीट से चुनाव लड़ा, जहां अन्य उम्मीदवार कांग्रेस के तनवीर मलिक और आम आदमी पार्टी के सोहेल शेख थे – ये सभी देहगाम के निवासी थे. 28 अप्रैल को जब चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शेख ने 2,100 वोटों से जीत हासिल की, जबकि शकील को 1,098 वोट और तनवीर को 1,300 वोट मिले.

हार के बाद लहराई तलवार

हार के बाद, शकील और उसके पिता कथित तौर पर गांव में तलवारें लहराते हुए घूमे और निवासियों को धमकी दी कि उन्हें पीने का पानी नहीं मिलेगा. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया.

Tags: Gujarat news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 2, 2026

येशा सागर की डिलीट की गई बिकिनी Photos

May 2, 2026

एक ग्लास में ठंडक का धमाका! घर पर बनाएं कोकोनट...

May 2, 2026

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026
चुनाव में हार के बाद तलवार लेकर घूमे, वोट नहीं मिला तो रोका पानी; पिता-पुत्र गिरफ्तार, BJP से नाता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चुनाव में हार के बाद तलवार लेकर घूमे, वोट नहीं मिला तो रोका पानी; पिता-पुत्र गिरफ्तार, BJP से नाता
चुनाव में हार के बाद तलवार लेकर घूमे, वोट नहीं मिला तो रोका पानी; पिता-पुत्र गिरफ्तार, BJP से नाता
चुनाव में हार के बाद तलवार लेकर घूमे, वोट नहीं मिला तो रोका पानी; पिता-पुत्र गिरफ्तार, BJP से नाता
चुनाव में हार के बाद तलवार लेकर घूमे, वोट नहीं मिला तो रोका पानी; पिता-पुत्र गिरफ्तार, BJP से नाता