चुनाव में हार के बाद तलवार लेकर घूमे, वोट नहीं मिला तो रोका पानी; पिता-पुत्र गिरफ्तार, BJP से नाता

चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवारों के लिए चुनाव कभी-कभी उनकी अस्मिता को इतना ठेस पहुंचा देता है कि वो गलत कदम उठा लेते हैं. फिर बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. ऐसा ही गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव हारने के बाद एक भाजपा उम्मीदवार के साथ हुआ. अपनी सीट हारने के बाद उसने तलवार लहराते हुए वीडियो साझा किया. फिर अपने पिता के दम पर हजारों निवासियों की जल आपूर्ति बंद करा दी. जब मामला ज्यादा बढ़ा तो इन्हें गिरफ्तार किया गया.

चार दिनों से बंद थी जल आपूर्ति

गुजरात के भरूच जिले के 10,000 की आबादी वाले देहगाम गांव में 28 अप्रैल को पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी, उसी दिन गुजरात में स्थानीय स्वशासन निकायों के 26 अप्रैल को हुए चुनावों के परिणाम घोषित किए गए थे. हालांकि शुक्रवार (01 मई) शाम को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई. इसका कारण कथित तौर पर जंबूसर तालुका पंचायत चुनाव से भाजपा उम्मीदवार शकील मलिक था. जब शकील चुनाव हारा तो उसने अपने पिता खालिद मलिक द्वारा भरूच के देहगाम गांव में जल आपूर्ति ठप्प करा दी, क्योंकि उसके पिता जल नियंत्रित करने वाली समिति के प्रमुख हैं. इसके बाद जब हंगामा मचा तो शिकायत दर्ज हुई.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

शनिवार को जिला पुलिस ने खालिद मलिक और उनके बेटे शकील मलिक को गिरफ्तार किया. शकील मलिक स्थानीय भाजपा नेता हैं और जाम्बूसर तालुका पंचायत चुनाव में कवि-2 (देहगाम) सीट से हार गए थे. हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

शकील ने कितने वोट मिले थे

शकील ने कवि-2 सीट से चुनाव लड़ा, जहां अन्य उम्मीदवार कांग्रेस के तनवीर मलिक और आम आदमी पार्टी के सोहेल शेख थे – ये सभी देहगाम के निवासी थे. 28 अप्रैल को जब चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शेख ने 2,100 वोटों से जीत हासिल की, जबकि शकील को 1,098 वोट और तनवीर को 1,300 वोट मिले.

हार के बाद लहराई तलवार