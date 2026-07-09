Home > देश > ममता को झटका देने वाले नेताओं को BJP का बड़ा तोहफा, बनाया का उम्मीदवार; देखें लिस्ट

ममता को झटका देने वाले नेताओं को BJP का बड़ा तोहफा, बनाया का उम्मीदवार; देखें लिस्ट

West Bengal : इन तीनों राज्यसभा MPs ने पिछले महीने संसद के ऊपरी सदन से इस्तीफा दे दिया था. BJP पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं (सुखेंदु शेख रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक) का स्वागत किया और उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा

By: Divyanshi Singh | Published: July 9, 2026 9:46:53 PM IST

ममता को झटका देने वाले इन नेताओं को BJP ने बंगाल से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार
ममता को झटका देने वाले इन नेताओं को BJP ने बंगाल से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार


West Bengal : बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बड़ाइक को नॉमिनेट किया है. ये तीनों नेता आज सुबह BJP में शामिल हुए.

पिछले महीने सांसदों ने दिया था इस्तीफा

इन तीनों राज्यसभा MPs ने पिछले महीने संसद के ऊपरी सदन से इस्तीफा दे दिया था. BJP पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं (सुखेंदु शेख रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक) का स्वागत किया और उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा. भट्टाचार्य ने साफ किया कि रॉय, देव और बड़ाइक को BJP में शामिल होने देना एक छूट माना जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि BJP तृणमूल कांग्रेस के किसी भी सदस्य के लिए अपने दरवाजे खोल देगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीनों नेताओं का रिकॉर्ड बेदाग है और तृणमूल कांग्रेस में रहने के दौरान उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है. उनके BJP में शामिल होने के बाद उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी के बारे में अटकलें लगने लगीं. सुखेंदु शेख ने 8 जून को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद देव ने 10 जून को और बड़ाइक ने 11 जून को इस्तीफा दे दिया था. वे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से बहुत पहले से तृणमूल लीडरशिप की आलोचना करते रहे थे. अगस्त 2024 में, उन्होंने कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना करते हुए पार्टी से दूरी बना ली थी.

Tags: BJPwest bengal
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