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Rajya Sabha Election: बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का किया एलान; उत्तराखंड-बंगाल में इन चेहरों पर खेला दांव

Rajya Sabha Election 2026: बीजेपी ने रविवार को उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने कैंडिडेट्स के नामों का एलान कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक (कोयल मल्लिक) को नॉमिनेट किया है.

By: Shristi S | Published: October 4, 2026 4:10:13 PM IST

उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक (कोयल मल्लिक) को नॉमिनेट किया
उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक (कोयल मल्लिक) को नॉमिनेट किया


BJP Rajya Sabha Candidates: राज्यसभा चुनाव को लेकर BJP ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं. पार्टी किसे अपना कैंडिडेट बनाएगी, इस पर चर्चा ज़ोरों पर थी. इस बीच, पार्टी ने रविवार 4 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने कैंडिडेट्स के नामों का एलान कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक (कोयल मल्लिक) को नॉमिनेट किया है.

उत्तराखंड से दिनेश आर्य, बंगाल से कोयल मल्लिक

BJP लीडरशिप ने रविवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स के नामों का एलान किया, जिसमें पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक और उत्तराखंड से दिनेश आर्य शामिल हैं. पार्टी ने बताया कि कैंडिडेट्स के नामों को BJP की सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ने मंज़ूरी दे दी है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होंगे.

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12 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव

इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है, जहां मौजूदा मेंबर्स का टर्म 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की एक सीट के लिए बाई-इलेक्शन होगा. पार्टी ने उपचुनाव के लिए कोयल मल्लिक पर भरोसा जताया है, जो टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए हैं.

Tags: BJPrajya sabha
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