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घर में बायोगैस प्लांट के लिए खुलेगा पोर्टल, महंगे LPG सिलेंडर से मिलेगी राहत, जानें रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया

एलपीजी की तुलना में इस प्लांट के माध्यम से आपको सस्ती एनर्जी या गैस मिल सकेगी. चलिए विस्तार से जानते हैं इस प्लांट के बारे में और इसमें आवेदन किस तरह किया जा सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: June 19, 2026 8:32:16 PM IST

घर में बायोगैस प्लांट के लिए खुलेगा पोर्टल, महंगे LPG सिलेंडर से मिलेगी राहत, जानें रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया


biogas plant registration: देश में पेट्रोल-डीजल और CNG के दाम बढ़ने के साथ ही साथ LPG सिलेंडर के बढ़े हुए दामों से भी कहीं न कहीं परेशान हैं. सिलेंडर महंगे होने के चलते कुछ लोग इंडक्शन पर खाना बनाने लगे हैं तो कुछ लोग अन्य विकल्पों का सहारा ले रहे हैं. लेकिन, अब आपको अन्य विकल्प देखने की जरूरत नहीं है. हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) द्वारा बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (BAM) पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है. BAM Portal नए आवेदनों के लिए 1 जुलाई से 30 जुलाई तक खुलेगा. इसके जरिए बायोगैस (CBG) उत्पादक आर्थिक मदद ले सकते हैं.

एलपीजी की तुलना में इस प्लांट के माध्यम से आपको सस्ती एनर्जी या गैस मिल सकेगी. चलिए विस्तार से जानते हैं इस प्लांट के बारे में और इसमें आवेदन किस तरह किया जा सकता है. 

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क्या है BAM पोर्टल?

बायोगैस प्लांट केंद्र सरकार का एक प्लेटफॉर्म है, जिले पेट्रोलियम और प्राकृ़तिक गैस मंत्रालय रेगुलेट करता है. इस पोर्टल की मदद से कंप्रेस्ड बायोगैस से जुड़े प्लांट संचालक मशीनरी खरीदने के लिए न केवल अप्लाई किया जा सकेगा बल्कि, आर्थिक मदद भी ली जा सकती है. बायोगैस प्लांट घरेलू जैविक कचरे के साथ ही गोबर के जरिए बनाया जाता है. यह प्लांट एक ऐसी गैस तैयार करेगा, जिसकी मदद से आप खाना बना सकते हैं और वह सभी काम कर सकते हैं, जोकि एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से किया जाता है. 

BAM पोर्टल के लिए कैसे करें अप्लाई?

BAM पोर्टल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको GOBARdhan Portal पर जाकर अपने प्लांट का रजिस्ट्रेशन करना है. इसके बाद आपको BAM पोर्टल पर जाना है. अब आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है साथ ही साथ अपनी जरूरी डिटेल्स जैसे ई-मेल आईडी, नाम, पता और यूजर आईडी आदि भरनी है. अब आपको लॉगिन करते समय आवेदन फॉर्म भरना है और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना है, इसका बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

Tags: biogas plant
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