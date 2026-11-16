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बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 साल जेल में रहे दो दोषियों को मिली जमानत; आखिर कोर्ट ने क्या बताई वजह?

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों, जो उम्रकैद की सजा काट रहे थे, उसे निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है. आखिर क्यों लिया गया ये फैसला?

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 16, 2026 3:07:32 PM IST

बिलकिस बानो केस में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को मिली जमानत
बिलकिस बानो केस में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को मिली जमानत


बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है और जमानत मंजूर कर ली है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों आरोपी 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं. साथ ही, उनकी अपील में कुछ ऐसे कानूनी और तथ्यात्मक पहलू हैं, जिनकी विस्तार से जांच जरूरी है.

उम्रकैद की सजा को चुनौती दी थी

28 अक्टूबर को एक आदेश में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इस संबंध में बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया को राहत दी, जिन्होंने मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सज़ा और उम्रकैद को बरकरार रखा गया था. ज़मानत देते समय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि अपील करने वालों में से एक जोशी बहुत ज़्यादा दिव्यांग है.

क्या दलीलें दी गईं?

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के फैसलों का हवाला देकर जमानत का विरोध किया. वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि एक दोषी का नाम शुरुआती FIR में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया. दोषियों के वकीलों ने यह भी कहा कि पीड़िता ने अपने शुरुआती बयानों और मेडिकल जांच के दौरान दोनों का नाम नहीं लिया था. उनके मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ मुख्य सबूत सिर्फ इतना है कि वे वारदात के समय भीड़ में मौजूद थे.

क्या था मामला?

2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों के समय बिलकिस बानो 21 साल की थीं. उस समय उनके साथ दुष्कर्म हुआ, तब वह पांच महीने की प्रेग्नेंट थीं. उनकी तीन साल की बेटी परिवार के मारे गए सात सदस्यों में से एक थी. इस मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी. 

यह खबर भी पढ़ें: कौन है बिलाल काज़ी? जिसने ब्रिटेन में किया जेफरी एपस्टीन जैसा काम, 70 लड़कियां बनी शिकार; 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा

Tags: Bilkis Bano CaseBilkis Bano Case VerdictBilkis Bano Convicts BailSupreme Court
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