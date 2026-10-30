Bilkis Bano Assault case: प्रेग्नेंट युवती के साथ 11 लोगों ने किया था दुष्कर्म, 3 साल की बेटी समेत 7 रिश्तेदारों को मार डाला था; SC ने दी 2 दोषियों को बेल

Bilkis Bano Assault case: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने 17 साल की लंबी जेल की सजा का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 लोगों की समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल की लंबी जेल की सजा का हवाला देते हुए दोषियों की सजा पर रोक लगा दी. इन 11 लोगों को 2008 में दोषी ठहराया गया था. उन पर आरोप था कि दंगों के दौरान उन्होंने तीन महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उनके सात रिश्तेदारों की हत्या कर दी. इनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी. इन दंगों में 1,000 लोगों की जान गई थी.

2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा कम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई मुंबई में हुई थी, इसलिए यह फैसला लेने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की बनती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि 2022 का वह आदेश (जिसमें गुजरात सरकार को सजा में छूट देने पर विचार करने के लिए कहा गया था) जिसमें धोखाधड़ी से और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर हासिल किया गया था.

जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर (बुधवार) को बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया को रिहा करने का आदेश दिया. मार्च में जब बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था. तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से जवाब मांगा था. 28 अक्टूबर के अपने आदेश में बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं. इसके अलावा, एक अपीलकर्ता (जोशी) गंभीर रूप से विकलांग भी हैं. निश्चित रूप से इस अपील में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना बाकी है.

गुरुवार की रात को अपलोड हुआ आदेश

बेंच ने यह भी बताया कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम FIR (प्राथमिकी) में नहीं था, और उसे लगभग तीन साल के लंबे अंतराल के बाद मामले में आरोपी बनाया गया था. गुरुवार देर रात अपलोड किए गए आदेश में कहा गया है कि इन दोनों को ज़मानत दी जा रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तें माननी होंगी. जोशी और मोधियान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और सोनिया माथुर ने अदालत को बताया कि इन दोनों को नौ अन्य लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की हत्या और सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था. उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और जुर्माना भी लगाया गया था.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने किया बेल का विरोध

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराध शामिल हैं. उन्होंने कहा कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा था, जो ज़मानत तय करने के लिए अहम है. फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे. इन्हीं दंगों के दौरान 21 साल की बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.

2022 में रिहा किया गया था दोषियों को

दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया. अगस्त 2004 में, अदालत ने इस मामले के ट्रायल को मुंबई स्थानांतरित कर दिया. अगस्त 2022 में जब दोषियों को सज़ा में छूट (remission) देकर रिहा किया गया, उसके कई साल बाद जोशी और मोधिया ने अपनी अपील दायर की। बानो ने सज़ा में छूट के इस आदेश को चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दिया। तब से ये दोषी गुजरात की जेल में बंद हैं.