Kanhaiya Lal Sabina Wedding: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक ऐसी शादी होने वाली है जो शायद ही आपने आज से पहले कभी देखी हो. दरअसल, यहां एक वृद्धाश्रम में रहने वाले 75 साल के कन्हैया लाल शादी करने जा रहे हैं. हैरान कर देने वाली बात ये है कि वो, 63 साल की सबीना से बंधन में बंधने जा रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों को उनके अपनों ने छोड़ दिया था. वहीं अब ये दोनों शादी रचाकर एक दूसरे को सहारा देने जा रहे हैं. परिवार वालों के छोड़ने के बाद दोनों की मुलाकात वृद्धाश्रम में हुई. दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और एक दूसरे को पसंद करने लगे. बता दें कि अब दोनों ने अपनी बाकी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया है.

25 नवंबर को बंधन में बंधेंगे दोनों

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्हैया लाल और सबीना 25 नवंबर को बिलासपुर कोर्ट में शादी करेंगे. इसके बाद वृद्धाश्रम लौटकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की रस्में पूरी की जाएंगी.

भाइयों ने भेजा कन्हैया लाल को वृद्धाश्रम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कन्हैया लाल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग गांव के रहने वाले हैं. दरअसल, वो खेतीबाड़ी करके रोजगार कमाते थे. उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे. कहने को उनका कोई सहारा नहीं था. वहीं पत्नी की मौत के बाद उनके भाइयों ने उनकी जमीन अपने नाम करवा ली. इसके बाद उनकी देखभाल करने के बजाय उन्हें बिलासपुर के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया.

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सबीना कैसे पहुंची थी वृद्धाश्रम

वहीं, सबीना कोलकाता की रहने वाली हैं. बता दें कि वो शिमला घूमने के लिए निकली थीं, लेकिन रास्ता भटक गईं. उस समय उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी. इसके बाद उन्हें मशोबरा के नारी निकेतन भेज दिया गया. साल 2025 में उन्हें दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया गया. इसी वृद्धाश्रम में उनकी मुलाकात कन्हैया लाल से हुई. दोनों ने कुछ पल साथ बिताए और एक दूसरे को सहारा देने का फैसला किया. वहीं अब पूरा वृद्धाश्रम दोनों की शादी की तैयारियों में लगा हुआ है.