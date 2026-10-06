Bilaspur News: शादी के लिए किया मजबूर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नहीं किया जा सकता क्रिमिनल केस का इस्तेमाल

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि किसी व्यक्ति को शादी के लिए मजबूर करने के लिए क्रिमिनल केस (आपराधिक मुकदमा) चलाने का तरीका अपनाना गलत है. कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिमिनल केस की धमकी के तहत शादी करने का जो वादा लिया जाता है, उसे शादी के असली वादे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि रिश्ते में दी गई सहमति को बाद में गलतफहमी या ज़बरदस्ती से ली गई सहमति नहीं माना जा सकता, सिर्फ़ इसलिए कि रिश्ता आखिरकार खत्म हो गया और शादी नहीं हो पाई.

सोमवार को जारी अपने आदेश में बेंच ने कहा कि क्रिमिनल केस चलाने का तरीका किसी को मजबूर करने का ज़रिया नहीं बन सकता. कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक महिला का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करते हुए यह बात कही. कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आपसी सहमति से बने यौन संबंध को शादी के वादे के आधार पर अपराध मानने के लिए इस बात के पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि आरोपी का शुरू से ही उस वादे को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था.

सुप्रीम कोर्ट ने दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य मामले में 2013 के अपने फैसले का हवाला दिया. उस फैसले में कहा गया था कि शादी का वादा पूरा न कर पाना – चाहे वह किन्हीं भी हालात में हुआ हो जो सबूतों से साफ न हों, वह अपने आप में तथ्य की गलतफहमी (misconception of fact) नहीं माना जा सकता.

मुलाकात के बाद हुआ था प्यार

इस मामले में महिला और अपीलकर्ता एक ही अकादमी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था. उनके परिवारों ने भी उनकी शादी के बारे में बात की थी. कोर्ट ने देखा कि इसके बाद कपल के बीच शारीरिक संबंध बने, जो लगभग तीन साल तक चले. यह रिश्ता दोनों की जानकारी में था और फैसले के मुताबिक, महिला अपील करने वाले को बताती थी कि उसकी मां घर से बाहर कब गई है?

आखिरकार यह रिश्ता खत्म हो गया और परिवारों के बीच शादी का जो प्रस्ताव था, वह भी सिरे नहीं चढ़ सका. इसके चलते 2025 में बिलासपुर में एक केस दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आदमी ने शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण किया था.

वचन को नहीं कहा जा सकता शादी का वादा

कोर्ट ने उस लिखित वचन (अंडरटेकिंग) की भी जांच की जो कथित तौर पर आदमी ने बिलासपुर के महिला थाना काउंसलिंग सेंटर में महिला से शादी करने के लिए दिया था. बेंच ने कहा कि ऐसे वचन को अकेले शादी का वादा नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब यह वचन कपल के तीन साल तक रिश्ते में रहने के बाद दिया गया हो. कोर्ट ने माना कि यह वचन आपराधिक कार्रवाई के डर से दिया गया होगा और किसी भी हाल में इसे लागू नहीं कराया जा सकता.

फैसले में यह भी कहा गया कि महिला ने साफ तौर पर कहा था कि अगर अपील करने वाला उससे शादी कर ले तो वह आपराधिक आरोप वापस ले लेगी. बेंच ने कहा कि इस वचन को भी शादी का वादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तब तक वे तीन साल से रिश्ते में थे. साथ ही बेंच ने कहा कि तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि शारीरिक संबंध जबरदस्ती या गलत जानकारी देकर बनाए गए थे.