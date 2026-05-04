बाइक पर बैठ कहीं जा रहे थे पति-पत्नी, थोड़ी दूर जाते ही हुआ कुछ ऐसा, तुरंत पहुंची पुलिस

Sehore District News: मध्य प्रदेश के सिहोर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जिले के रेहटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरी गांव के पास तेज रफ्तार के कारण एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक चला रहे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए.

जानकारी के अनुसार, यह कपल किसी निजी काम से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. जब वे बोरी गांव के पास पुलिया के नजदीक पहुंचे, तभी अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर पलट गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और हादसा हो गया.

टक्कर और गिरने की गंभीरता इतनी अधिक थी कि बाइक चला रहे व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं उसकी पत्नी सड़क पर दूर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही रेहटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.