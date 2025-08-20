Bihar Weather Update: बिहार में अगले 7 दिनों तक दिखेगा मानसून का रौद्र रूप, इन 20 जिलों में आज भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Bihar Weather Update: बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। अब तक पटना समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मंगलवार की देर शाम शुरू हुई तेज बारिश ने लोगों को काफी राहत पहुंचाई है। वहीं, आधे घंटे तक हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में कहीं-कहीं जमजमाव देखने को मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मंगलवार को पटना में करीब 10 मिमी बारिश दर्ज की गई।
बुधवार को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को भी आंशिक बारिश के बीच बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत कई जिलों में गरज, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, गुरुवार (21 अगस्त, 2025) को बांका, कटिहार, पूर्णिया, रोहतास और भभुआ के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है।
मानसून फिर से हुआ सक्रिय
मौसम विभाग की मानें तो बिहार में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। अगले सात दिनों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण बिहार के जिलों में देखने को मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश राहत की बजाय आफत बन सकती है, इसलिए सावधान रहें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।
इन जिलों में होगी बारिश
21 अगस्त को भभुआ, रोहतास, बांका, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा, अगर हम 22 अगस्त की बात करें तो, रोहतास, नालंदा, शेखपुरा और मुंगेर में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बेगूसराय, बांका, जमुई, नवादा, लखीसराय, गया, जहानाबाद, पटना और औरंगाबाद में भारी बारिश के आसार है। 23 अगस्त को पटना, भोजपुर और बक्सर में बहुत भारी बारिश। 24 अगस्त को भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, 25 अगस्त को नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर में भारी बारिश, दक्षिण बिहार के अन्य हिस्सों में मूसलाधार बारिश और उत्तर बिहार में हल्की बारिश की संभावना है।