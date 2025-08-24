Home > देश > Bihar Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी के साथ गजब हो गया, किसने किया Kiss?

Bihar Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई है। दरअसल, यात्रा के दौरान एक युवक ने राहुल गांधी को किस (Kiss) कर दिया। जिसका वीडियो (Video) वायरल हो रहा है।

Published: August 24, 2025 13:30:58 IST

Rahul Gandhi (राहुल गांधी को युवक ने किया किस)
Rahul Gandhi (राहुल गांधी को युवक ने किया किस)

Rahul Gandhi Kiss Video: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को किसी युवक ने किस कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, एक युवक बाइक रैली के दौरान अचानक आता है और राहुल गांधी के गाल में किस करके चला जाता है। किस करने वाला युवक लाल शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है। जो अचानक बाइक रैली के दौरान आता है वो राहुल गांधी को किस कर लेता है। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था।

सुरक्षा कर्मी ने जड़ा थप्पड़

जैसे ही ये घटना घटित होती है। राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात कर्मी युवक को थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे कार्ड सक्रिय हो जाते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा पूर्णिया से निकाली जा रही थी, जहां ये घटना घटित हुई है।



पूर्णिया से निकल रही थी वोटर अधिकार यात्रा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान बुलेट पर सवार हुए। वोटर अधिकार यात्रा पूर्णिया पहुंची और राहुल गांधी ने यात्रा की शुरूआत गौरा पंचायत से की, जिसके बाद वे बेलौरी गांव पहुंचे। इसके बाद वे खुश्कीबाग से लाइन बाजार, रामबाग, कसबा आदि इलाकों से होते हुए अररिया के लिए रवाना हुए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यात्रा की शुरूआत से पहले देर रात राहुल गांधी पूर्णिया के गौरा मोड़ स्थित पड़ाव पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।

इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे।

अखिलेश यादव और एमके स्टालिन हो सकते हैं शामिल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। जोकि, बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोट चोरी के खिलाफ निकाला जा रहा है। जिसको इंडिया ब्लॉक के अधिकतर दलों का समर्थन मिल रहा है। जानकारी के अनुसार, इस यात्रा में अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और प्रियंका गांधी के  शामिल होने की संभावना है।

