मंत्री जी पर गांव वालों ने किया हमला, जान बचाकर पैदल भागे श्रवण कुमार, बॉडीगार्ड की हालत खराब

Bihar Minister Attacked:बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधानसभा के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ ​​प्रेम मुखिया पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही घायल हो गया है। जबकि मंत्री को पैदल ही भागना पड़ा। इसके बाद भी ग्रामीणों ने उनका पीछा किया। हालाँकि, वह वहाँ से भागने में सफल रहे।

9 लोगों की मौत

हाल ही में पटना के शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें इस गाँव के लोग भी थे। मंत्री श्रवण कुमार आज सुबह पीड़ित परिवार से मिलने हिलसा के मलावन गाँव गए थे, तभी गुस्साए ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। जिसके कारण किसी तरह सभी को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। फिलहाल, घायल सिपाही का इलाज हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है।

अंगरक्षक और समर्थक घायल

ग्रामीणों के हमले में मंत्री के अंगरक्षक और समर्थक घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। मंत्री पर हमले के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

पैदल ही भागे मंत्री

मंत्री श्रवण कुमार अपने तय कार्यक्रम के अनुसार गांव पहुंच गए थे। ग्रामीण भी मंत्री का इंतज़ार कर रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होते ही बाहर निकलते ही ग्रामीणों ने मंत्री पर हमला कर दिया। मंत्री को उनके सुरक्षाकर्मियों ने बचा लिया। लेकिन सुरक्षाकर्मी खुद नहीं बच पाए। ग्रामीणों के हमले में सुरक्षाकर्मी और मंत्री के समर्थक घायल हो गए। हालात ऐसे हो गए कि मंत्री पैदल ही भाग निकले। उन्होंने लगभग एक किलोमीटर पैदल दौड़कर ग्रामीणों से अपनी जान बचाई। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान कर रही है।

श्रवण कुमार ने क्या कहा?

ग्रामीणों द्वारा खदेड़े जाने पर श्रवण कुमार ने कहा कि वे नाराज़ क्यों थे? यह उनसे पूछिए। हम उनका दुख साझा करने गए थे। अगर कुछ लोग नाराज़ हैं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

मंत्री ने कहा कि बिहार में कानून का राज है, बिहार में कानून के मुताबिक काम होता है, हम न किसी को फंसाते हैं और न ही बचाते हैं। जहां भी कानून इजाजत देता है, वहां कार्रवाई की जाती है, गलत काम करने वालों और कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के।