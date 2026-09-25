Bihar UP MP Weather: बिहार, यूपी और एमपी में कब थमेगी बारिश? IMD के नए अलर्ट के बीच किस दिन बदलेगा मौसम

Bihar UP MP Me Kab Band hoga Barish: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 25 सितंबर 2026 के अपडेट के मुताबिक, तीनों राज्यों में बारिश की तीव्रता हर जगह एक जैसी नहीं रहेगी. कुछ इलाकों में अगले 1 से 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि इसके बाद चेतावनी की स्थिति कमजोर होने की संभावना है. सितंबर के आखिरी दिनों में देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में बारिश का दौर अभी जारी है. बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 25 सितंबर 2026 के अपडेट के मुताबिक, तीनों राज्यों में बारिश की तीव्रता हर जगह एक जैसी नहीं रहेगी. कुछ इलाकों में अगले 1 से 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि इसके बाद चेतावनी की स्थिति कमजोर होने की संभावना है.

यूपी में अभी दो दिन सावधानी

उत्तर प्रदेश में पूर्वी यूपी के लिए 25 और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 27 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना है. पश्चिमी यूपी में 25 से 27 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी है. इसके बाद 28 सितंबर से इन दोनों क्षेत्रों के लिए कोई बारिश की चेतावनी नहीं है. इसका मतलब है कि लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में बारिश का दौर 27 सितंबर तक बना रह सकता है, हालांकि, जिले और स्थानीय मौसम के हिसाब से स्थिति अलग हो सकती है.

बिहार में कब कम होगी बारिश?

IMD के मुताबिक, 25 सितंबर को बिहार में बहुत भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. 26 सितंबर को भी भारी बारिश और गरज-चमक का अलर्ट है. हालांकि, 27 सितंबर से बिहार के लिे IMD ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है. यानी बिहार में बारिश का सबसे सक्रिय दौर 25-26 सितंबर तक रहने की संभावना है. पटना के स्थानीय पूर्वानुमान में भी 25 और 26 सितंबर को बादल छाए रहने तथा बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बताई गई है. 25 सितंबर को तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी है.

मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर

मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्सों के लिए 25 और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश, जबकि 27 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को भारी और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. 27 सितंबर को भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

क्यों हो रही है इतनी बारिश?

मौसम में इस बदलाव की एक बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी से जुड़ा मौसम तंत्र है, जिसके प्रभाव से मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधि बढ़ी है. 25 सितंबर के IMD पूर्वानुमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

कब मिलेगी राहत?

IMD के मौजूदा अलर्ट के आधार पर बिहार में 27 सितंबर से, जबकि यूपी और एमपी के कई हिस्सों 28 सितंबर के आसपास भारी बारिश की चेतावनी खत्म होती दिखाई दे रही है. स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश या गरज-चमक जारी रह सकती है. मौसम विभाग के ताजा जिला स्तरीय अपडेट को देखते रहना जरूरी है.