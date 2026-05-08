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पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर क्यों हुआ लाठीचार्ज ? पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; वीडियो वायरल

Patna: पटना में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (TRE-4) को लेकर शुक्रवार को गुस्सा सड़कों पर उतर आया. हज़ारों कैंडिडेट्स ने पटना कॉलेज से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ऑफिस तक मार्च निकाला. जैसे ही प्रोटेस्ट करने वाले जेपी गोलंबर के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: May 8, 2026 2:35:26 PM IST

पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज
पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज


 Patna: पटना में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (TRE-4) को लेकर शुक्रवार को गुस्सा सड़कों पर उतर आया. हज़ारों कैंडिडेट्स ने पटना कॉलेज से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ऑफिस तक मार्च निकाला. जैसे ही प्रोटेस्ट करने वाले जेपी गोलंबर के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए. जब ​​कैंडिडेट्स ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर कर दिया. कई स्टूडेंट्स घायल हो गए.

कैंडिडेट्स का आरोप है कि वे लंबे समय से TRE-4 नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इसमें देरी कर रही है. कई स्टूडेंट्स ने कहा कि वे अपनी ज़मीन गिरवी रखकर और लोन लेकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है. स्टूडेंट्स ने सरकार से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग दोहराई.

“उन्हें गुमराह किया जा रहा है”

स्टूडेंट्स का दावा है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि BPSC के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने 16 अप्रैल को कहा था कि TRE-4 का विज्ञापन तीन से चार दिनों में जारी कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेस 25 और 26 अप्रैल से शुरू होगा. लेकिन, 8 मई तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिससे स्टूडेंट्स में गुस्सा बढ़ रहा है.

46,595 पदों पर टीचरों की भर्ती का प्रस्ताव 

TRE-4 के तहत कुल 46,595 टीचरों के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है. इसके लिए फरवरी में BPSC को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे बाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिवाइज करके सालाना कैलेंडर में शामिल कर लिया था. टेंटेटिव शेड्यूल के मुताबिक, एग्जाम 22 से 27 सितंबर, 2026 के बीच हो सकता है और रिजल्ट नवंबर में आने की उम्मीद है.

इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहली बार डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी. क्लास 1 से 12 तक के टीचरों के अलावा, अलग-अलग वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी अपॉइंटमेंट किए जाएंगे. पिछले दो सालों में, TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के ज़रिए लगभग 2.27 लाख टीचरों को अपॉइंट किया गया है.

Tags: biharhome-hero-pos-6
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