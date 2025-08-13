Home > देश > Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!

Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!

Bihar SIR: 13 अगस्त बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग की विशिष्ट गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को 'मतदाता‑अनुकूल' बताया और स्पष्ट किया कि इससे मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित है, न कि बाधित। पढ़ें पूरी खबर

Published By: Shivani Singh
Published: August 13, 2025 16:57:00 IST

Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!

Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है. इसको लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम ने यह साफ़ साफ़ कहा है कि निर्वाचन आयोग का दस्तावेज जांच अभियान ‘मतदाता विरोधी’ नहीं है। 

 मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. आपको बता दें की यह सुनवाई आज बुधवार १३ अगस्त को हुई है. जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच के सामने  हुई. इसके बाद कोर्ट ने इसे  मतदाता-अनुकूल रुख को रेखांकित किया है। 

कोर्ट में याचिका पर बहस करते हुए दस्तावेज जांच को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने एंटी वोटर और अलगावादी बता दिया, लेकिन जस्टिस बागची ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा, “हम आपका आधार से जोड़कर अलगाव का तर्क समझते हैं। मगर बात दस्तावेजों की संख्या की है, जो असल में मतदाताओं के हक में है, उनके खिलाफ नहीं। जरा देखें, कितने सारे दस्तावेजों से आप नागरिकता साबित कर सकते हैं।” 

OCI Card New Rules: अपराधियों की भारत में No Entry…भारत सरकार ने OCI कार्ड नियमों को किया सख्त, जाने किन लोगों का अब रद्द होगा…

जस्टिस सूर्य कांत ने जस्टिस बागची की बातों का समर्थन करते हुए कहा, “आप कह रहे हैं कि अगर वे 11 दस्तावेजों की मांग करते हैं तो यह मतदाता विरोधी है। लेकिन अगर सिर्फ एक दस्तावेज मांगा जाए, तो…”

वहीँ कोर्ट ने इसपर साफ किया कि निर्वाचन आयोग का यह कदम मतदाताओं को सुविधा देने वाला है, न कि उन्हें परेशान करने वाला है।

देशभर में SIR को लेकर तनातनी जारी है.  इस बीच अब यह बिलकुल साफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को मतदाता-अनुकूल और समावेशी माना है, बशर्ते निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की त्रुटियों को समय रहते सुधारा जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस प्रक्रिया में कोई भी असंवैधानिक या अनुचित कदम उठाया जाता है, तो वह हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी।

Bihar ED Raid: मुजफ्फरपुर में पंचायत की मुखिया के घर ED की रेड, जाने टीम को छापेमारी के दौरान क्या-क्या मिला?

Tags: Bihar SIRhome-hero-pos-4Supreme Court
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025

कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज...

August 13, 2025

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025
Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!
Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!
Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!
Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?