Home > क्राइम > पति के घर से बाहर जाते ही पत्नी बुला लेती थी प्रेमी को, पूरे 2 साल तक चला अवैध संबंध का सिलसिला; आखिर क्यों एक दिन हो गया सबसे बड़ा कांड

पति के घर से बाहर जाते ही पत्नी बुला लेती थी प्रेमी को, पूरे 2 साल तक चला अवैध संबंध का सिलसिला; आखिर क्यों एक दिन हो गया सबसे बड़ा कांड

Bihar Rani Khatoon Murder Mystery: रानी खातून का विकास कुमार के साथ  दो वर्षों से अवैध संबंध था. रानी खातून के पास विकास कुमार की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, जिनके जरिए वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी.

By: JP Yadav | Published: July 4, 2026 5:26:07 AM IST

पति के घर से बाहर जाते ही पत्नी बुला लेती थी प्रेमी को, पूरे 2 साल तक चला अवैध संबंध का सिलसिला; आखिर क्यों एक दिन हो गया सबसे बड़ा कांड
पति के घर से बाहर जाते ही पत्नी बुला लेती थी प्रेमी को, पूरे 2 साल तक चला अवैध संबंध का सिलसिला; आखिर क्यों एक दिन हो गया सबसे बड़ा कांड


Bihar Rani Khatoon Murder Mystery: बिहार की रोहतास पुलिस ने आखिरकार शातिर अपराधी कल्लू खान की पत्नी रानी खातून के शव मिलने के मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों शातिरों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल स्विफ्ट कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, रानी खातून की गला दबाकर हत्या की गई थी. इसके बाद शव फेंक दिया गया. जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के पीछे अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग का मामला था. रानी खातून के पिछले 2 सालों से विकास कुमार नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध थे. रानी ने विकास कुमार की ऐसी तस्वीरें और वीडियोज जुटा लिए थे, जिसके दम पर वह ब्लैकमल कर रहे हैं. सबसे बात यह  है कि रानी खातून और विकास कुमार के बीच एक-दो महीनों से नहीं बल्कि दो सालों से अवैध संबंध थे. दोनों घर के अलावा अन्य जगहों पर भी संबंध बनाते थे. 

डेहरी एसडीपीओ गौरव यादव ने शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को आयोजित पत्रकार वार्ता में हत्याकांड से पर्दा हटाते हुए पूरे मामला का खुलासा कर दिया. उन्होंने जानकारी दी कि सोमवार (29 जून, 2026) को डालमियानगर थाना क्षेत्र के मकराइन गांव के रहने वाले फरहान खान ने अपनी मां रानी खातून के अपहरण को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत दी थी. इसमें कुछ नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी.  इसके बाद पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन किया गया. जांच की कड़ी में इसी दौरान गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को पड़ोसी औरंगाबाद जिले के बारुण क्षेत्र से एक अज्ञात महिला का शव बरामद होने की सूचना मिली. 

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अलग एंगल से भी चल रही थी जांच

पुलिस की मानें तो रानी खातून को पति की हत्या से जुड़े मामले में आगामी 7 जुलाई को अदालत में गवाही देनी थी. दरअसल, रानी खातून के पति और कुख्यात अपराधी कल्लू खान की पिछले पंचायत चुनाव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ऐसे में पुलिस पत्नी रानी खातून की हत्या को कल्लू खान हत्याकांड से जोड़कर देख रही थी. इस बीच 2 शातिरों की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को ही पलटकर रख दिया है.  कयास लगाए जा रहे हैं कि रानी खातून और विकास कुमार के बीच पति कल्लू खान के जीवित रहते भी संबंध बनते थे.

क्यों की गई हत्या?

जांच की कड़ी में स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिले सबूतों के अलावा स्थानीय लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद अलग-अलग खुलासे होने लगे.  जांच के दौरान सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान रानी खातून का मकराइन गांव के रहने वाले विकास कुमार के साथ अवैध संबंध था. इसका मतलब पति कल्लू खान की मौत के बाद ही रानी खातून के विकास कुमार के साथ अवैध रिश्ते बन गए थे.

रानी खातून-विकास में 2 वर्ष से थे अवैध संबंध

पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि रानी खातून और विकास कुमार दोनों बाहर मिलते और मौका मिलने पर घर पर भी अवैध संबंध बनाते थे. यह भी जानकारी सामने आई कि रानी खातून के पास विकास कुमार की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं. दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रानी खातून ने कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी विकास कुमार के हासिल कर लिए थे, जिनके जरिए वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी. विकास कुमार ने इसी से परेशान होकरअपने सहयोगी अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू के साथ मिलकर रानी खातून की गला दबाकर हत्या कर दी. जांच के दौरान शक यकीन में बदला तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से हत्या में प्रयुक्त स्विफ्ट कार और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. यहां पर बता दें कि पति की हत्या से पहले रानी खातून शिवसागर प्रखंड की कोनार पंचायत से पंचायत चुनाव भी लड़ चुकी थीं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था.

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Bihar Rani Khatoon Murder Mystery: पहले पति की हत्या फिर खूबसूरत पत्नी के साथ बनाने लगा संबंध, 2 साल में ऐसा क्या जो राज़ खुलने से डर रहा था प्रेमी

Tags: bihar crime
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