Bihar Politics: दो वोटर कार्ड से घिरे रहे तेजस्वी, सत्ताधारी नेताओ का लगातार खुलासा कर रहे

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Bihar Politics: खुद दो जगह के वोटर होने के आरोप में घिरे रहे तेजस्वी यादव अब सत्ताधारी नेताओं को लेकर लगातार खुलासा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सत्ताधारी दलों के नेता दो जगह के वोटर हैं। अब उन्होंने एलजेपी से सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह पर खुलासा किया है। उन्होंने वोटर लिस्ट की प्रति जारी करते हुए लिखा है कि दोनों दो–दो जगह के वोटर हैं। चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए।

तेजस्वी SIR पर विरोध

तेजस्वी यादव मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान का लगातार विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि हम SIR के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसे पूरा करने के लिए जिस तरह की प्रक्रिया की जा रही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और समाज के ऐसे लोगों का नाम काटा जा रहा है, जो उसको जुड़वा नहीं पाएंगे यानी ये एक तरह से वोट चोरी का काम हो रहा है। जब ये चल रहा था, उसी दौरान तेजस्वी यादव ने तेजस्वी ने प्रेस कांफ्रेंस की और कहा कि जो ड्राफ्ट आया है, इसमें उनका नाम नहीं है। उन्होंने अपना वोटर कार्ड भी दिखाया, लेकिन कुछ ही देर में निर्वाचन अधिकारियों ने तेजस्वी यादव के दावे को खारिज कर दिया और बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो वोटर कार्ड दिखाया था, उसकी जांच शुरू हुई, तो सामने आया कि उनके दो वोटर कार्ड थे, जिनमें से एक निरस्त हो चुका है और उसी को आधार बना कर नेता प्रतिपक्ष अपना नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में नहीं होने की बात कह रहे थे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को दो नोटिस जारी किए गए, जिसका जवाब उनकी ओर से दिया गया। उसके बाद बाद निर्वाचन अधिकारी ने एक कार्ड उनको जमा करने का निर्देश दिया।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो जगह वोटर कार्ड

इसी बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दो जगह से वोटर होने की बात सामने आई। इसका खुलासा कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस की और तीखा हमला डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर बोला।

निर्वाचन आयोग ने विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया, इसके बीच विजय सिन्हा सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने पहले ही एक वोटर कार्ड को सरेंडर करने के लिए लिखा था, लेकिन आयोग की ओर से उसे खारिज नहीं किया गया था। अब हमने फिर से आयोग को लिखा है।

चिराग की पार्टी को घेरा

इस बीच अब तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की पार्टी की सांसद वीणा देवी को लेकर खुलासा किया। इसके कुछ घंटे के बाद ही उन्होंने वीणा देवी के पति और एमएलसी दिनेश सिंह पर खुलासा किया है। दोनों पर दो जगह का वोटर होने का आरोप है। वीणा देवी और दिनेश सिंह पर साहेबगंज के साथ मुजफ्फरपुर विधानसभा का वोटर होने का आरोप है। दिनेश सिंह सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। एक समय में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के भी करीबी रह चुके हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दो जगह का वोटर होने का खुलासा करके पति–पत्नी को कठघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार भी सवाल उठा दिए हैं।

चुनाव आयोग भेजी नोटिस

खुलासा होने के बाद माना जा रहा है निर्वाचन अधिकारियों की ओर से दोनों को नोटिस जारी कर सफाई मांगी जाएगी। इससे पहले मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू पर भी दो जगह का वोटर होने का खुलासा तेजस्वी यादव कर चुके हैं। वो एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो जगह वोटर हैं। खुलासे के बाद निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्मला साहू को नोटिस जारी किया गया है और पूरे मामले पर सफाई मांगी गई है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष के खुलासों पर सत्ताधारी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अभी ड्राफ्ट आया है और दवा आपत्ति का दौर चल रहा है। अगर किसी की दो वोटर आईडी है, तो उसको आपत्ति के जरिए हटाया जा सकता है। इसके साथ ही वो नेता प्रतिपक्ष को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं।