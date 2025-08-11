Home > देश > Bihar News: 36 हजार किमी से भी अधिक ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण का काम पूरा, 40,252 किलोमीटर सड़कों की मरम्मति और रखरखाव की प्रशासनिक स्वीकृति

Bihar News: 36 हजार किमी से भी अधिक ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण का काम पूरा, 40,252 किलोमीटर सड़कों की मरम्मति और रखरखाव की प्रशासनिक स्वीकृति

Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018: राज्य में ग्रामीण सड़कों की तस्वीर लगातार बदल रही है। जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों का शहरों से सड़क सम्पर्क सुगम हो चुका है। बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने 40,252 किलोमीटर सड़कों की मरम्मति और रखरखाव की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 11, 2025 22:16:13 IST

Bihar News: राज्य में ग्रामीण सड़कों की तस्वीर लगातार बदल रही है। जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों का शहरों से सड़क सम्पर्क सुगम हो चुका है। बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने 40,252 किलोमीटर सड़कों की मरम्मति और रखरखाव की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिसमें से 37,026.185 किलोमीटर सड़कों की प्रारंभिक मरम्मती एवं 36,574.948 किलोमीटर सड़कों का सतही नवीनीकरण किया जा चुका है।

  •    ग्रामीण कार्य विभाग से 40,252 किमी सड़क के अनुरक्षण की मिल चुकी है प्रशासनिक स्वीकृति
  •    राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी अवधि तक सड़क संपर्कता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है अनुरक्षण नीति

16,167 ग्रामीण सड़कों की मरम्मती की स्वीकृति

इस योजना के तहत अबतक कुल 16,167 ग्रामीण सड़कों की मरम्मती की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी कुल लंबाई 40,252.831 किलोमीटर से भी अधिक है। इस पर 20 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। इनमें से 15 हजार, 404 सड़कों की प्रारंभिक मरम्मती का काम पूरा किया जा चुका है, जिसकी कुल लंबाई 36,574 किलोमीटर से भी अधिक है।

कहां-कहां काम हुआ पूरा?

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018 के तहत पूर्वी चंपारण में 2370.42  किलोमीटर से अधिक लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण है, जहां अब तक कुल 1984.01 किलोमीटर से अधिक सड़कों का रख-रखाव पूरा हो चुका है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में 1644.85 किलोमीटर, सारण में 1570.11 किलोमीटर, समस्तीपुर में 1399.11 किलोमीटर, रोहतास में 1359.96 किलोमीटर, गयाजी में 1364.88 किलोमीटर, वैशाली में 1351.54 किलोमीटर, पटना में 1335.81 किलोमीटर, मधुबनी में 1242.03 किलोमीटर सड़कों का सतही नवीनीकरण व अनुरक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है।

बता दें कि बिहार ग्रामीण सड़क अनुरक्षण नीति- 2018 के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों, पुलों का रख-रखाव और मरम्मती का कार्य किया जाता है। ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी अवधि तक संपर्कता प्रदान की जा सके।

