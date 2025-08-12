Home > देश > Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

Bihar News: बिहार के कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ला स्थित आदिवासी टोला में रविवार को धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया। बजरंग दल के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को हिरासत में लिया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 12, 2025 13:18:13 IST

Bihar Katihar News, Bihar Police, Ex Cm Tarkishore prasad
Bihar Katihar News, Bihar Police, Ex Cm Tarkishore prasad

सोनू चौधरी की रिपोर्ट, Bihar News: बिहार के कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ला स्थित आदिवासी टोला में रविवार को धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया। बजरंग दल के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को हिरासत में लिया। बजरंग दल के जिला संयोजक पवन पोद्दार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि इस इलाके में भोले-भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। रविवार को टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि करीब 200 से 250 लोगों को आदिवासी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी।

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तरकिशोर ने क्या कहा? 

Katihar: उन्होंने दावा किया कि स्थल से कई आपत्तिजनक सामग्री और धार्मिक पुस्तकें बरामद हुईं, जो धर्मांतरण गतिविधि की ओर इशारा करती हैं। पवन पोद्दार मामले पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह सदर विधायक तरकिशोर  प्रसाद ने कहा है कि कटिहार नगर के डुमरीखाल में पूर्व से ही धर्मांतरण की सूचना मिल रही थीं। विदेशी ताकते है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नही चाहती हैं वो समाज के कमजोर वर्गो को धर्मांतरण कराके ईसाई बनाने की बड़ी साजिश कटिहार में चल रही है। इसी क्रम में आज डुमरीखल में ये आयोजन चल रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और युवा संगठन को ऐसे लोगो ने धर्मांतरण का प्रतिरोध किया और वो धर्मांतरण नही हो सका। में बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता हु की ऐसे लोगो पर सख्त कानूनी कारवाई हो। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को सचेत होने की जरूरत है ये धर्मांतरण कोई सेवा नही है बल्कि भारत को कमजोर करने को साजिश है जो हम जैसे प्रतिनिधि,कटिहार और बिहार वासी कतई बर्दास्त नही करेंगे।

Justice Varma Cash Row: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन में दिखा संसद, स्पीकर ओम बिड़ला ने उठाया ऐसा कदम, जजों के उड़ गए होश!

कटिहार के कदवा विधायक का आरोप 

कटिहर के कदवा विधायक : डॉ. शकील अहमद खान ने आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय के लोग हर रविवार प्रार्थना सभा करते हैं, लेकिन इस बार हिंदू संगठन ने कानून को हाथ में लेते हुए न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि मारपीट और महिलाओं से छेड़खानी भी की, जो बेहद निंदनीय है। आदिवासी समाज से जुड़ी ललिता तिर्की ने भी प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बता दें रविवार को हिंदू विशेष संगठन ने टीवी टावर मोहल्ले में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। फिलहाल पूरा मामला पुलिस जांच के दायरे में है और हर किसी की नजर अब आने वाले फैसले पर टिकी है।

क्या है पूरा मामला 

कटिहार एसपी ने कहा कि, कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत टीवी सेन्टर मोहल्ला में कुछ लोगो द्वारा आरोप लगाया गया है कि वहा पर धर्मान्तरण की प्रक्रिया कराई जा रही है। इस मामले का जाॅच पुलिस द्वारा की जा रही है और इसी जाॅच के क्रम में कुछ लोगो को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया है। साथ ही साथ देखा गया है कि जिन लोगो द्वारा धर्मान्तरण का आरोप लगया गया है उनके द्वारा घटनास्थल पर जाकर मारपीट भी कि गई है, जिसमें कि दो लोग घायल हुए जिनका ईलाज चल रहा है|  जिन लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है, उनकी पहचान कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

Tags: bihar newsreligious conversion
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
Bihar News: कटिहार में धर्मांतरण का खेल बेनकाब, बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?