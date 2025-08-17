Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!

Bihar news: बिहार के कटिहार स्थित वृहद आश्रय गृह से एक बार फिर पाँच बच्चे फरार हो गए हैं। जिसके बाद यूनिट वन से पाँच बच्चों के भागने के मामले में वृहद आश्रय गृह प्रशासन की ओर से सहायक थाने में लिखित मामला भी दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब यहाँ से बच्चे भागे हैं। कुछ दिन पहले भी इस वृहद आश्रय गृह से तीन बार लड़के-लड़कियाँ फरार हो चुके हैं। फरार हुई तीन लड़कियों की बरामदगी के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं और अब यहाँ दीवार फांदकर पाँच बच्चों के भागने का मामला सामने आया है।

प्रशासन की दिख रही लापरवाही?

जिस तरह से ऐसा लगा रहा है जैसे पहली घटना के बाद प्रशासन सतर्क नहीं हुआ है इसकी वजह है कि एकबार फिर से बच्चों के भागने की घटना सामने आई है। एएसपी अभिजीत सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि जाँच के साथ-साथ बच्चों की तलाश जारी है। 14 जुलाई को भी यहाँ से 6 बच्चे फरार हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि बच्चे आश्रय गृह की ग्रिल काटकर फरार हुए थे। उस समय पुलिस ने डंडखोरा प्रखंड से 3 बच्चों को बरामद किया था, जबकि बाकी 3 बच्चों का पता नहीं चल पाया था।

बाल आश्रय गृह की ग्रिल काटकर भागे थे बच्चे

उस समय दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में बाल आश्रय गृह की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने कहा था कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। 14 जुलाई को हुई इस घटना के बारे में बताया गया था कि सभी बच्चे खाना खाकर सो गए थे और सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर थे। देर रात 6 बच्चे आश्रय गृह की ग्रिल काटकर भाग निकले। इसकी सूचना सहायक थाने को दी गई।