Home > देश > Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!

Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!

Bihar news: बिहार के कटिहार स्थित वृहद आश्रय गृह से एक बार फिर पाँच बच्चे फरार हो गए हैं। जिसके बाद यूनिट वन से पाँच बच्चों के भागने के मामले में वृहद आश्रय गृह प्रशासन की ओर से सहायक थाने में लिखित मामला भी दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब यहाँ से बच्चे भागे हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 17, 2025 16:56:09 IST

Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!

Bihar news: बिहार के कटिहार स्थित वृहद आश्रय गृह से एक बार फिर पाँच बच्चे फरार हो गए हैं। जिसके बाद यूनिट वन से पाँच बच्चों के भागने के मामले में वृहद आश्रय गृह प्रशासन की ओर से सहायक थाने में लिखित मामला भी दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब यहाँ से बच्चे भागे हैं। कुछ दिन पहले भी इस वृहद आश्रय गृह से तीन बार लड़के-लड़कियाँ फरार हो चुके हैं। फरार हुई तीन लड़कियों की बरामदगी के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं और अब यहाँ दीवार फांदकर पाँच बच्चों के भागने का मामला सामने आया है। 

प्रशासन की दिख रही लापरवाही?

जिस तरह से  ऐसा लगा रहा है जैसे पहली घटना के बाद प्रशासन सतर्क नहीं हुआ है इसकी वजह है कि एकबार फिर से बच्चों के भागने की घटना सामने आई है। एएसपी अभिजीत सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि जाँच के साथ-साथ बच्चों की तलाश जारी है। 14 जुलाई को भी यहाँ से 6 बच्चे फरार हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि बच्चे आश्रय गृह की ग्रिल काटकर फरार हुए थे। उस समय पुलिस ने डंडखोरा प्रखंड से 3 बच्चों को बरामद किया था, जबकि बाकी 3 बच्चों का पता नहीं चल पाया था।

‘मैं बेचैनी की दवा हूं…’, पूर्व मंत्री नारद राय ने किया चौंकाने वाला खुलासा, सुन मच गया राजनीतिक बवाल

बाल आश्रय गृह की ग्रिल काटकर भागे थे बच्चे

उस समय दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में बाल आश्रय गृह की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने कहा था कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। 14 जुलाई को हुई इस घटना के बारे में बताया गया था कि सभी बच्चे खाना खाकर सो गए थे और सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर थे। देर रात 6 बच्चे आश्रय गृह की ग्रिल काटकर भाग निकले। इसकी सूचना सहायक थाने को दी गई।

‘वीडियो बनाओ वरना जान से मार दूंगा’, शिक्षा के मंदिर में ऐसा घिनौना काम, दरिंदों ने पहले छात्रा के साथ की छेड़छाड़ और फिर…

Tags: bihar newskatihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025
Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!
Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!
Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!
Bihar News: ग्रिल काटी, दीवार फांदी…आश्रय गृह से क्यों बार-बार भाग रहे हैं बच्चे? फिर से 5 बच्चे फरार!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?