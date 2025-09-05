Home > देश > दिवाली से पहले बिहार को बड़ा तोहफा! CM Nitish Kumar के फैसले से प्रदेशवासियों की हो गई बल्ले-बल्ले

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिवाली और छठ पूजा से पहले देश की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है।

Published By: Heena Khan
Published: September 5, 2025 13:36:40 IST

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा देने वाला है। जी हाँ! काफी लंबे समय से प्रदेश के लोग वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब यह इंतज़ार खत्म होने वाला है। जानकारी के मुताबिक दिवाली और छठ पूजा से पहले देश की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। भारतीय रेलवे इसी महीने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चला सकता है। आराम, गति और नई तकनीक से लैस वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए बनाया गया है । यह नई ट्रेन देश में रेल यात्रा को और भी ज्यादा विकसित कर देगी। 

जानिए कब आ रही है वंदे भारत 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले महीने, गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम में कहते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर सितंबर में आ रही है। हालाँकि, अभी इसकी तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और यह भी तय नहीं है कि यह कब शुरू होगी।

अब सफर करना होगा आसान 

दरअसल, 25 जुलाई, 2025 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रेक जल्द ही शुरू होने जा रहा है। मंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का पहला प्रोटोटाइप पहले ही तैयार हो चुका है। स्लीपर वंदे भारत को लेकर कई परीक्षण किए जा चुके हैं और सभी परीक्षणों के बाद इसे लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। वहीं अब सरकार के इस फैसले से त्योहारों के मौके पर प्रदेशवासी आराम से सफर कर सकेंगे। 

Tags: bihar election newsbihar newscm nitish kumarVande Bharat Express
