Bihar Heath Minister Mangal Pandey ने Prashant Kishor के आरोपों पर जवाब दिया है, जो दिल्ली के द्वारका में फ्लैट खरीदने को लेकर था।

Published By: Utkarsha Srivastava
Published: August 11, 2025 17:40:00 IST

Bihar Heath Minister Mangal Pandey On Prashant Kishor: प्रशांत किशोर पर बोले मंगल पांडे
Bihar Heath Minister Mangal Pandey On Prashant Kishor: प्रशांत किशोर पर बोले मंगल पांडे

शैलेंद्र की रिपोर्ट

Patna News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का स्वास्थ्य मंत्री (Bihar Heath Minister) मंगल पांडेय (Mangal Pandey) ने सधा हुआ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारा सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। हर साल दिसंबर में हम अपने एसेट्स की घोषणा करते हैं। ये नियमित करना पड़ता है। दरअसल, पूरा मामला उस समय शुरू हुआ, जब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगल पांडेय को लेकर खुलासा किया और कहा कि उन्होंने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख का फ्लैट खरीदा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस फ्लैट के लिए मंत्री जी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए पिता के नाम पर लिये, जिसको बाद में पत्नी के खाते में ट्रांसफर किया गया और फिर उसे फ्लैट की खरीद में लगाया गया।

प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्ज देने का आरोप भी लगाया था। साथ ही उन्होंने एम्बुलेंस खरीद में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया था, जिसका जवाब उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दिया और कहा कि दिलीप जायसवाल से जो रुपए उधार के रूप में लिए गए, उनको चेक के माध्यम से ही वापस किया गया।

मंगल पांडेय ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने में राज्य का हाथ होने से इनकार किया और कहा कि ये यूजीसी के ओर से दिया जाता है। साथ एम्बुलेंस खरीद को लेकर भी सफाई दी और कहा कि ये मामला अब हाइकोर्ट में है और संबंधित एजेंसी को भुगतान नहीं किया गया है।

इसके बाद बारी प्रशांत किशोर की थी। उन्होंने इस बार और जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री उनके आरोप को मान कर फंस गए हैं, उन्होंने कहा कि 25 लाख की बात मान ली है, लेकिन बचा 61 लाख कहां से आया, इसके बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को खुलासा करना चाहिए।

जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अगर सात दिन में 61 लाख के बारे में खुलासा नहीं करते हैं, तो हम खुलासा करेंगे। पूरा मामला सामने लेकर आयेंगे।

प्रशांत किशोर के इस आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि ‘हम राजनीतिज्ञ हैं, हमारा सबकुछ पब्लिक डोमेन में है। कुछ छुपा हुआ नहीं है। आगर कोई चाहे कि हम उसके आरोपों का जवाब देते रहे, तो ये संभव नहीं है’।

उन्होंने कहा कि ‘हम हर साल दिसंबर में अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं, जिसमें सब कुछ होता है। उसको सब लोग देख सकते हैं। सब कुछ खुली किताब है’। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। लंबे समय से प्रदेश में मंत्री हैं। बीजेपी के बंगाल के प्रभारी हैं।

प्रशांत किशोर बदलाव यात्रा में सिवान पहुंचे थे, तब भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर सवाल उठाया था। उसी के बाद से वो लगातार बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर भी खुलासा किया था। साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी बयान दिया था।

