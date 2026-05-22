Home > देश > Honor Killing: सिर काटकर तालाब में फेंका, डिब्बे में बंद कर बॉडी को स्लीपर कोच में रखा; लड़की को लव मैरिज से रोकने के लिए  दानव बना बाप

Honor Killing: सिर काटकर तालाब में फेंका, डिब्बे में बंद कर बॉडी को स्लीपर कोच में रखा; लड़की को लव मैरिज से रोकने के लिए  दानव बना बाप

Honor Killing :घर पर सिर्फ उसकी छोटी बेटी और 90 साल की मां थीं. उसने पडरौना थाना क्षेत्र के खिरकिया निवासी अपनी बहन नूरजहां और बहनोई मजबुल्लाह को बुलाया और साजिश बताई. तीनों ने मिलकर किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी. धारदार हथियार से शव के कई टुकड़े कर दिए. सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया, जबकि बाकी शरीर को पुराने कपड़ों और प्लास्टिक में लपेटकर एक डिब्बे में बंद कर दिया.

By: Divyanshi Singh | Published: May 22, 2026 4:41:23 PM IST

गोमतीनगर एक्सप्रेस में मिली सिरकटी लाश की मिस्ट्री सुलझी
गोमतीनगर एक्सप्रेस में मिली सिरकटी लाश की मिस्ट्री सुलझी


Honor Killing: बिहार के छपरा से लखनऊ जा रही गोमतीनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में मिली सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझ गई है. यह मामला परिवार की इज्जत के नाम पर की गई ऑनर किलिंग का है. 16 साल की लड़की की हत्या उसके ही पिता ने इसलिए कर दी क्योंकि वह अपनी दो बेटियों की लव मैरिज से पहले ही नाराज था, अब अपनी तीसरी बेटी का लव अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सका. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ई-रिक्शा चालक बिग्गन अंसारी ने अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची, उसकी लाश के टुकड़े किए, सिर तालाब में फेंक दिया और बाकी शरीर के टुकड़ों को एक डिब्बे में भरकर ट्रेन में रख दिया. इस जघन्य अपराध में उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मजबुल्लाह ने भी पूरा साथ दिया.

कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के पिपराघाट मुस्तकिल गांव (टोला जयपुर) के रहने वाले बिग्गन अंसारी की तीन बेटियां हैं. दो बड़ी बेटियों ने पहले ही लव मैरिज कर ली थी, जिससे बिग्गन नाराज था. तीसरी, 16 साल की बेटी भी एक युवक को डेट कर रही थी. बिग्गन ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी, तो उसने उसकी हत्या करने का फैसला किया. 16 मई की शाम को बिग्गन ने अपनी पत्नी और दो बेटों को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया.

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नहीं लगी हत्या की किसी को भनक 

घर पर सिर्फ उसकी छोटी बेटी और 90 साल की मां थीं. उसने पडरौना थाना क्षेत्र के खिरकिया निवासी अपनी बहन नूरजहां और बहनोई मजबुल्लाह को बुलाया और साजिश बताई. तीनों ने मिलकर किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी. धारदार हथियार से शव के कई टुकड़े कर दिए. सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया, जबकि बाकी शरीर को पुराने कपड़ों और प्लास्टिक में लपेटकर एक डिब्बे में बंद कर दिया. रात में तीनों ई-रिक्शा से तमकुहीराज रोड स्टेशन पहुंचे और डिब्बे को छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस के S-1 स्लीपर कोच में रख दिया.

CCTV फुटेज ने राज खोल दिया. ट्रेन जब गोमतीनगर पहुंची तो कोच में बक्सा मिलने से हड़कंप मच गया. गोमतीनगर से छपरा तक के स्टेशनों के CCTV फुटेज चेक किए गए. AC कोच के कैमरे में बिग्गन और उसके साथी कैद हो गए. फुटेज के आधार पर तमकुहीराज RPF और कुशीनगर SWAT टीम ने बिग्गन को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में वह टूट गया और उसने पूरा जुर्म कबूल कर लिया. बिग्गन की जानकारी पर गोताखोरों ने तालाब से कटा हुआ सिर बरामद किया. हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

चारबाग GRP थाने में FIR दर्ज

GRP चारबाग (लखनऊ), सेवरही थाने और तमकुहीराज थाने की जॉइंट टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. GRP चारबाग थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है. पड़ोसियों और यहां तक ​​कि बिग्गन की 90 साल की मां को भी इस घटना के बारे में पता नहीं था. पुलिस के गांव पहुंचने के बाद ही लोगों को इस जघन्य अपराध के बारे में पता चला. इस मामले से एक बार फिर साबित होता है कि कुछ परिवारों में “इज्जत” के नाम पर बेटियों की जान कितनी सस्ती है.

Tags: UP Crime
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