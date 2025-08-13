Home > देश > Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू

Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू

Bihar Crime News: बिहार के नवादा से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जिसमें तीन दोस्तों ने मिलकर कुछ ऐसा किया है, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल, घर से मार्कशीट लेने के बहाने निकली लड़कियों ने गुजरात के सूरत पहुंचकर ऐसा किया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 13, 2025 17:13:58 IST

Bihar Crime News (घर से भागी 3 नाबालिग लड़कियों में से एक बनी दूल्हा, दूसरी बनी दुल्हन तो तीसरी बनी देवर)
Bihar Crime News (घर से भागी 3 नाबालिग लड़कियों में से एक बनी दूल्हा, दूसरी बनी दुल्हन तो तीसरी बनी देवर)

Bihar Crime News: बिहार के नवादा से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जिसमें तीन दोस्तों ने मिलकर कुछ ऐसा किया है, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, तीन दोस्त अचानक घर से भागकर गुजरात के सूरत पहुंच गए। यहां दो दोस्तों ने आपस में शादी कर ली। एक दूल्हा बना, एक दुल्हन और तीसरा दोस्त देवर बन गया। फिर तीनों साथ रहने लगे। उधर, घरवालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो तीनों का लोकेशन सूरत मिला। तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है।

क्या है पूरा मामला?

उधर, जब यह खबर गांव में फैली तो सब दंग रह गए। मामला अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र का है। यह अनोखा मामला मंगलवार को तब सामने आया, जब नेमदारगंज पुलिस और सूरत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीनों को बरामद कर लिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, पिछले महीने जुलाई की 19 तारीख को एक ही स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग सहेलियां अपनी मार्कशीट लाने के बहाने घर से बाहर निकली थीं। बताया जा रहा है कि, दो लड़कियां एक गांव की थीं, तो वहीं तीसरी लड़की दूसरे गांव की थी। जानकारी सामने आ रही है कि, तीनों ने एक साथ रहने की योजना बनाई थी।

Bihar SIR: मतदाता के लिए सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी के 5 करोड़ नाम कटने वाले तर्क पर दिया जवाब!

पुलिस की जांच में हुआ खुलासा

उनके लापता होने के बाद घरवालों ने दो दिनों तक उनकी तलाश की। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इससे तंग आकर 21 जुलाई को नेमदारगंज थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जाँच के दौरान पुलिस को पता चला कि तीनों लड़कियाँ सूरत के पटेल नगर स्थित एक कपड़ा मिल में काम करती थीं। चौंकाने वाली बात यह थी कि दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी, जिसमें एक दुल्हन और दूसरी पति की भूमिका में थी। तीसरी लड़की उनके साथ देवर बनकर रह रही थी।

तीसरी लड़की ने खुद को बताया देवर

सूरत और नेमदारगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद तीनों लड़कियों को बरामद कर नवादा लाया गया। जब तीनों को थाने लाया गया, तो एक लड़की की मांग में सिंदूर और दूसरी को पति के रूप में देखकर लोग हैरान रह गए। तीसरी लड़की के देवर बनने की बात ने इस मामले को और भी चर्चा का विषय बना दिया। यह घटना नवादा ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में लोगों के बीच कौतूहल और बहस का विषय बन गई है।

Kuhsinagar News: SC के आदेश के बावजूद भी कुत्तों के आतंक पर नहीं लग रहा लगाम, महिला को नोंच-नोंच कर मार डाला, देखने वालों के…

पुलिस ने मामले में क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। नेमदारगंज थाना प्रभारी विनय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, यह एक असामान्य मामला है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। लड़कियों के बयान दर्ज होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई किस दिशा में होगी।

Jharkhand News: इंद्र देवता को मनाने के लिए अनोखी पुरानी प्रार्थना, ग्राम पंचायत रायपुरिया में निकाली गई जीवित व्यक्ति की शव यात्रा

Tags: Bihar Crime Newsbihar newscrime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025

कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज...

August 13, 2025

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025
Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू
Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू
Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू
Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?