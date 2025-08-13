Bihar Crime News: रातोंरात घर से भागी 3 लड़कियां, फिर तीनों ने मिलकर किया ऐसा कांड, पूरे देश में हो रही थू-थू

Bihar Crime News: बिहार के नवादा से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जिसमें तीन दोस्तों ने मिलकर कुछ ऐसा किया है, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, तीन दोस्त अचानक घर से भागकर गुजरात के सूरत पहुंच गए। यहां दो दोस्तों ने आपस में शादी कर ली। एक दूल्हा बना, एक दुल्हन और तीसरा दोस्त देवर बन गया। फिर तीनों साथ रहने लगे। उधर, घरवालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो तीनों का लोकेशन सूरत मिला। तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है।

क्या है पूरा मामला?

उधर, जब यह खबर गांव में फैली तो सब दंग रह गए। मामला अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र का है। यह अनोखा मामला मंगलवार को तब सामने आया, जब नेमदारगंज पुलिस और सूरत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीनों को बरामद कर लिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, पिछले महीने जुलाई की 19 तारीख को एक ही स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग सहेलियां अपनी मार्कशीट लाने के बहाने घर से बाहर निकली थीं। बताया जा रहा है कि, दो लड़कियां एक गांव की थीं, तो वहीं तीसरी लड़की दूसरे गांव की थी। जानकारी सामने आ रही है कि, तीनों ने एक साथ रहने की योजना बनाई थी।

पुलिस की जांच में हुआ खुलासा

उनके लापता होने के बाद घरवालों ने दो दिनों तक उनकी तलाश की। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इससे तंग आकर 21 जुलाई को नेमदारगंज थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जाँच के दौरान पुलिस को पता चला कि तीनों लड़कियाँ सूरत के पटेल नगर स्थित एक कपड़ा मिल में काम करती थीं। चौंकाने वाली बात यह थी कि दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली थी, जिसमें एक दुल्हन और दूसरी पति की भूमिका में थी। तीसरी लड़की उनके साथ देवर बनकर रह रही थी।

तीसरी लड़की ने खुद को बताया देवर

सूरत और नेमदारगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद तीनों लड़कियों को बरामद कर नवादा लाया गया। जब तीनों को थाने लाया गया, तो एक लड़की की मांग में सिंदूर और दूसरी को पति के रूप में देखकर लोग हैरान रह गए। तीसरी लड़की के देवर बनने की बात ने इस मामले को और भी चर्चा का विषय बना दिया। यह घटना नवादा ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में लोगों के बीच कौतूहल और बहस का विषय बन गई है।

पुलिस ने मामले में क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। नेमदारगंज थाना प्रभारी विनय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, यह एक असामान्य मामला है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। लड़कियों के बयान दर्ज होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई किस दिशा में होगी।