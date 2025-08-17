Home > देश > ‘वीडियो बनाओ वरना जान से मार दूंगा’, शिक्षा के मंदिर में ऐसा घिनौना काम, दरिंदों ने पहले छात्रा के साथ की छेड़छाड़ और फिर…

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके जयनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक कोचिंग शिक्षक शिक्षा के मंदिर में छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 17, 2025 12:21:25 IST

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके जयनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक कोचिंग शिक्षक शिक्षा के मंदिर में छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, लेकिन अब इस वायरल वीडियो को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने मामले में पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, इस शिक्षक का नाम राकेश यादव बताया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि वह शिक्षक के कोचिंग संस्थान में पढ़ती थी। शिक्षक उसे गलत नजरों से देखता था। इतना ही नहीं, वह बार-बार उसके साथ छेड़छाड़ करता था और अश्लील हरकतें भी करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थान का मकान मालिक कुलदीप सिंह और उसका दोस्त सोनू चौधरी भी उसके साथ छेड़छाड़ करते थे।

वीडियो बनाओ वरना तुम्हें मार दूंगा

इसके अलावा, पूछताछ के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुलदीप सिंह और सोनू चौधरी ने उसे शिक्षक राकेश यादव का वीडियो बनाने को कहा था। दोनों ने कहा था कि शिक्षक का वीडियो बनाओ और उससे 20 लाख की रंगदारी मांगनी है। दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक का वीडियो बनाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद उसने शिक्षक की अश्लील वीडियो बनाई।

मकान मालिक ने वीडियो किया वायरल

जानकारी सामने आ रही है कि, मकान मालिक कुलदीप सिंह ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। जिसकी वजह से पीड़िता को मानसिक रूप से शर्मिंदा होने के साथ-साथ परेशान भी किया गया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही, उन सोशल मीडिया और यूट्यूब संचालकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है जिन्होंने यह वीडियो वायरल किया।

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। जिसमें पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही, उन सोशल मीडिया चैनलों की पहचान की जा रही है जिन्होंने यह अश्लीलता फैलाई है। आरोपियों में कोचिंग टीचर, मकान मालिक और उसका दोस्त शामिल हैं।

